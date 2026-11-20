Europska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo u petak su u Bruxellesu postigli dogovor o novom poglavlju međusobnih odnosa nakon Brexita. Sporazumi obuhvaćaju lakše putovanje, rad i studiranje mladih, uklanjanje dijela trgovinskih prepreka te suradnju u energetici, sigurnosti i obrani. Ipak, jedno važno pitanje ostalo je neriješeno

Britanski premijer Andy Burnham, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa predstavili su u petak rezultate drugog sastanka na vrhu Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva. Deset godina nakon britanskog referenduma o izlasku iz Europske unije i gotovo šest godina nakon završetka prijelaznog razdoblja, London i Bruxelles dogovorili su nove korake prema bližim odnosima. Burnham je poručio da je riječ o 'povijesnom trenutku' i dobrom danu za Veliku Britaniju i Europu. 'Ovaj dogovor koristan je za obje strane', rekao je britanski premijer. Prema njegovim riječima, britanski građani žele kvalitetnije odnose s Europskom unijom od onih koji su uspostavljeni nakon Brexita. 'Ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu žele bolji dogovor s Europskom unijom od tvrdog Brexita s kojim smo završili. Danas smo zajedno postigli taj bolji dogovor', poručio je.

Do 100.000 mladih s obje strane moći će raditi, studirati i putovati Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na uspostavu programa mobilnosti mladih. Prema dogovoru, do 100.000 mladih iz Europske unije moći će boraviti u Ujedinjenom Kraljevstvu do tri godine, a isti broj mladih Britanaca dobit će mogućnost boravka u državama članicama EU-a. Program će omogućiti rad, studiranje, volontiranje i putovanja, u skladu s propisima svake strane. Za mlade iz Hrvatske to znači da bi, nakon provedbe sporazuma i utvrđivanja uvjeta prijave, ponovno mogli dobiti jednostavniju mogućnost duljeg boravka i rada u Ujedinjenom Kraljevstvu. Sporazum predviđa i povratak britanskih studenata u program Erasmus+. 'Ovo je prekrasno. Jako su nam nedostajali', rekla je Ursula von der Leyen, pozdravljajući obnovu obrazovne suradnje. Predsjednica Europske komisije naglasila je da je program posebno važan zato što upravo mladi oblikuju budućnost europskog kontinenta. Ipak, mogućnosti iz novog programa neće biti dostupne odmah. Prema zajedničkoj izjavi, EU i Ujedinjeno Kraljevstvo nastojat će sporazum početi primjenjivati najkasnije 2028., uz cilj da prilike za mlade budu dostupne najkasnije u siječnju 2030. godine. Ostalo otvoreno pitanje školarina Unatoč dogovoru o mobilnosti mladih, Bruxelles i London nisu uspjeli riješiti pitanje školarina za studente iz Europske unije koji žele studirati na britanskim sveučilištima. Europska strana traži povoljniji tretman svojih studenata, koji nakon Brexita uglavnom plaćaju znatno više školarine nego britanski studenti. BBC-jev politički urednik Chris Mason upitao je Burnhama može li pojasniti hoće li postići dogovor o njihovu smanjenju. Britanski premijer odbacio je tvrdnje da postoji zabuna oko postignutih sporazuma. 'Dogovor je postignut, sve je crno na bijelo', rekao je, dodavši da će prijedlog zakona sljedeći tjedan ući u parlamentarnu proceduru. Istaknuo je da će se razgovori o školarinama nastaviti nakon samita. Ursula von der Leyen izrazila je uvjerenje da će dvije strane pronaći rješenje. Prema dogovorenom okviru, za pregovore o školarinama predviđeno je dodatnih šest mjeseci.