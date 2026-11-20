Europska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo u petak su u Bruxellesu postigli dogovor o novom poglavlju međusobnih odnosa nakon Brexita. Sporazumi obuhvaćaju lakše putovanje, rad i studiranje mladih, uklanjanje dijela trgovinskih prepreka te suradnju u energetici, sigurnosti i obrani. Ipak, jedno važno pitanje ostalo je neriješeno
Britanski premijer Andy Burnham, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa predstavili su u petak rezultate drugog sastanka na vrhu Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva.
Deset godina nakon britanskog referenduma o izlasku iz Europske unije i gotovo šest godina nakon završetka prijelaznog razdoblja, London i Bruxelles dogovorili su nove korake prema bližim odnosima.
Burnham je poručio da je riječ o 'povijesnom trenutku' i dobrom danu za Veliku Britaniju i Europu.
'Ovaj dogovor koristan je za obje strane', rekao je britanski premijer.
Prema njegovim riječima, britanski građani žele kvalitetnije odnose s Europskom unijom od onih koji su uspostavljeni nakon Brexita. 'Ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu žele bolji dogovor s Europskom unijom od tvrdog Brexita s kojim smo završili. Danas smo zajedno postigli taj bolji dogovor', poručio je.
Do 100.000 mladih s obje strane moći će raditi, studirati i putovati
Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na uspostavu programa mobilnosti mladih. Prema dogovoru, do 100.000 mladih iz Europske unije moći će boraviti u Ujedinjenom Kraljevstvu do tri godine, a isti broj mladih Britanaca dobit će mogućnost boravka u državama članicama EU-a. Program će omogućiti rad, studiranje, volontiranje i putovanja, u skladu s propisima svake strane.
Za mlade iz Hrvatske to znači da bi, nakon provedbe sporazuma i utvrđivanja uvjeta prijave, ponovno mogli dobiti jednostavniju mogućnost duljeg boravka i rada u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Sporazum predviđa i povratak britanskih studenata u program Erasmus+.
'Ovo je prekrasno. Jako su nam nedostajali', rekla je Ursula von der Leyen, pozdravljajući obnovu obrazovne suradnje.
Predsjednica Europske komisije naglasila je da je program posebno važan zato što upravo mladi oblikuju budućnost europskog kontinenta. Ipak, mogućnosti iz novog programa neće biti dostupne odmah. Prema zajedničkoj izjavi, EU i Ujedinjeno Kraljevstvo nastojat će sporazum početi primjenjivati najkasnije 2028., uz cilj da prilike za mlade budu dostupne najkasnije u siječnju 2030. godine.
Ostalo otvoreno pitanje školarina
Unatoč dogovoru o mobilnosti mladih, Bruxelles i London nisu uspjeli riješiti pitanje školarina za studente iz Europske unije koji žele studirati na britanskim sveučilištima. Europska strana traži povoljniji tretman svojih studenata, koji nakon Brexita uglavnom plaćaju znatno više školarine nego britanski studenti.
BBC-jev politički urednik Chris Mason upitao je Burnhama može li pojasniti hoće li postići dogovor o njihovu smanjenju.
Britanski premijer odbacio je tvrdnje da postoji zabuna oko postignutih sporazuma. 'Dogovor je postignut, sve je crno na bijelo', rekao je, dodavši da će prijedlog zakona sljedeći tjedan ući u parlamentarnu proceduru.
Istaknuo je da će se razgovori o školarinama nastaviti nakon samita. Ursula von der Leyen izrazila je uvjerenje da će dvije strane pronaći rješenje.
Prema dogovorenom okviru, za pregovore o školarinama predviđeno je dodatnih šest mjeseci.
Velike promjene u trgovini hranom
Drugi važan dio dogovora odnosi se na trgovinu hranom i poljoprivrednim proizvodima. London i Bruxelles zaključili su pregovore o sporazumu kojim se želi ukloniti većina kontrola koje su nakon Brexita otežavale izvoz britanskih prehrambenih proizvoda u Europsku uniju. Za britanske proizvođače to bi trebalo značiti manje administrativnih postupaka, niže troškove i jednostavniji pristup europskom tržištu.
Zauzvrat će Ujedinjeno Kraljevstvo morati primjenjivati dio europskih pravila o sigurnosti hrane te poljoprivrednim i životinjskim proizvodima.
Burnham je istaknuo da trenutačne trgovinske prepreke predstavljaju velik teret gospodarstvu. Kao primjer naveo je da trošak izvoza jedne pošiljke lososa može dosegnuti 1400 funti.
Prema njegovoj ocjeni, uklanjanje nepotrebnih troškova pomoći će proizvođačima i potrošačima. Britanski premijer tvrdi da bi ukupni dogovor mogao povećati britanski bruto domaći proizvod za 0,5 posto, odnosno približno 17 milijardi funti.
Ocijenio ga je najvećom pojedinačnom mjerom za poticanje gospodarskog rasta koju bi njegova vlada mogla poduzeti tijekom aktualnog parlamentarnog mandata.
Povezivanje tržišta emisija i nova digitalna suradnja
Europska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo zaključili su i pregovore o povezivanju svojih sustava trgovanja emisijskim jedinicama. Cilj je pojednostavniti poslovanje poduzeća, smanjiti emisije stakleničkih plinova i potaknuti ulaganja u čišće tehnologije. Početak primjene predviđen je za 2028. godinu, uz ispunjavanje potrebnih uvjeta.
Von der Leyen poručila je da takva suradnja može pridonijeti smanjenju ovisnosti o uvoznim fosilnim gorivima. Najavila je i pokretanje digitalnog partnerstva između EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva. Poseban naglasak bit će na suradnji u području umjetne inteligencije, kvantnih tehnologija i zaštite ključnih lanaca opskrbe.
Prema njezinim riječima, europski i britanski istraživači te poduzeća imaju velik potencijal za zajedničke inovacije.
Zajednički odgovor na Rusiju i ilegalne migracije
Na samitu je bilo riječi i o sigurnosti, obrani te nastavku potpore Ukrajini. Von der Leyen naglasila je da je jedinstvo europskih država ključno za suočavanje s ruskom agresijom.
'Ruski agresivni rat možemo zaustaviti samo jedinstvom i snagom', poručila je.
EU i Ujedinjeno Kraljevstvo dogovorili su produbljivanje suradnje u obrambenim sposobnostima i vojnoj mobilnosti, odnosno bržem premještanju vojnika i opreme.
Predsjednik Europskog vijeća António Costa istaknuo je da je rat u Ukrajini jedan od najvećih europskih izazova. Pohvalio je britansku ulogu u Koaliciji voljnih te naglasio da snažno partnerstvo Londona i Bruxellesa pridonosi sigurnosti cijelog kontinenta.
Dvije strane najavile su i intenzivniju suradnju u borbi protiv nezakonitih migracija. Britanski premijer rekao je da je postignut znatan napredak u dogovoru o razmjeni podataka i suradnji u suzbijanju krijumčarskih mreža koje organiziraju opasne prelaske La Manchea.
Von der Leyen dodala je da će zajednički akcijski plan obuhvatiti cijelu migrantsku rutu, s ciljem sprječavanja opasnih prelazaka i spašavanja ljudskih života.
Costa se našalio, von der Leyen uzvratila Britancima
Uz ozbiljne političke i gospodarske teme, konferenciju za novinare obilježila je i razmjena šala o britanskom odnosu prema Europskoj uniji. Costa je poručio da je britanski premijer uvijek dobrodošao u EU.
Kako je primijetio BBC-jev politički urednik Chris Mason, šala je izazvala smijeh u dvorani jer se mogla protumačiti i kao poziv na posjet i kao aluzija na mogući povratak Ujedinjenog Kraljevstva u Uniju.
Predsjednik Europskog vijeća pritom je naglasio da EU poštuje odluku britanskih građana o izlasku, ali ostaje otvoren za najbliži mogući odnos s Londonom.
Von der Leyen također je iskoristila priliku za šalu. Odgovarajući na pitanje o tome može li se Ujedinjeno Kraljevstvo konačno odlučiti kakve odnose želi s EU-om, rekla je da ima mnogo britanskih prijatelja koji vrlo dobro znaju donositi odluke.
'Današnji samit dokazuje da naši britanski prijatelji znaju donijeti odluku', poručila je.
'I ja', ubacio se Burnham, nasmijavši okupljene.