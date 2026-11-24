Francuska spada među zapadne zemlje koje nastoje pronaći rješenje za kinesku dominaciju u proizvodnji rijetkih zemnih minerala , važnih za sektor vojne opreme, proizvodnju poluvodiča i energetsku tranziciju, napominje Reuters.

Inicijativu je u ponedjeljak navečer najavio predsjednik Emmanuel Macron na sastanku s predstavnicima industrije održanom iza zatvorenih vrata, navodi se u priopćenju.

I Europska unija planira uspostavu zaliha tih sirovina. Italija je prošlog tjedna objavila da je dobila odobrenje Europske komisije za uspostavu prvog europskog skladišnog centra za rijetke zemne minerale, koji bi se trebao nalaziti u Porto Margheri, industrijskoj četvrti uz venecijansku lagunu.

I Francuska će, prema priopćenju Elizejske palače, zatražiti potporu EU-a u okviru europskog programa za rijetke zemne minerale, navodi Reuters.

Zajednička nabava i ulaganja

Francuski program strateških zaliha vodit će državna financijska institucija Caisse des Depots, u koordinaciji s proizvođačima iz više industrijskih sektora, uključujući i proizvođače vojne opreme.

Prema pisanju francuskih medija, država će početi puniti strateške zalihe iduće godine, no Elizejska palača nije za Reuters odmah potvrdila taj vremenski okvir.

Pariz razmatra i uvođenje cjenovnih jamstava za potporu proizvođačima rijetkih zemnih minerala. Industrijske kompanije trebale bi pak, po Parizu, sklapati dugoročne ugovore o nabavi, udruživati snage u nabavi sirovina i ulagati u vlastite proizvodne kapacitete.

Uz to, država namjerava sudjelovati u financiranju veće proizvodnje proizvodnje titana u metalurškoj kompaniji Aubert & Duval, stoji u priopćenju.

Kako bi osigurala opskrbu ključnim sirovinama, Francuska je prošli tjedan od Malezije ishodila blaža ograničenja izvoza, u okviru sporazuma o suradnji objavljenog tijekom Macronova posjeta Kuala Lumpuru.