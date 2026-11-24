Prema njihovoj procjeni, ruske aktivnosti usmjerene protiv europske obrambene industrije predstavljaju sve ozbiljniji rizik , a potencijalne mete nisu samo velike vojne kompanije, nego i manji dobavljači koji sudjeluju u proizvodnji i isporuci opreme Ukrajini.

Britanske sigurnosne službe izdale su novo upozorenje tvrtkama koje proizvode oružje i vojnu opremu za Ukrajinu , dobavljaju dijelove za naoružanje ili pružaju logističku podršku ukrajinskim oružanim snagama. Upozorenje su zajednički objavili britansko Ministarstvo obrane i Nacionalna uprava za zaštitnu sigurnost (NPSA ), tijelo koje predvodi aktivnosti obavještajne službe MI5 usmjerene na zaštitu od sigurnosnih prijetnji.

'Ako opskrbljujete ukrajinsku vojsku, mogli biste biti meta'

Britanske vlasti pozvale su poduzeća da bez odgode preispitaju sigurnosne postupke i smanje mogućnost da neprijateljski akteri prikupe podatke o njihovu poslovanju.

'Djelujte odmah kako biste smanjili mogućnost da neprijateljski akteri prepoznaju vašu organizaciju ili zaposlenike kao mete, provode neprijateljsko izviđanje i napadnu ljude, objekte ili operacije', navodi se u upozorenju.

Posebno se ističe da su potencijalno ugroženi svi koji na bilo koji način sudjeluju u vojnoj opskrbi Ukrajine. 'Ako vaša organizacija podupire vojnu nabavu ili isporučuje opremu ukrajinskim oružanim snagama, mogla bi biti meta. To uključuje i organizacije u opskrbnom lancu', upozorile su britanske službe.

Takvo upozorenje znači da se rizik ne odnosi isključivo na proizvođače oružja, nego i na poduzeća koja osiguravaju dijelove, transport ili druge usluge potrebne za isporuku vojne pomoći.



Rusija sve češće koristi posrednike za sabotaže

Prema britanskoj procjeni, Rusija je posljednjih mjeseci pojačala pokušaje sabotaže objekata europske obrambene industrije. Napade, kako se navodi, često ne provode izravno ruski obavještajci, nego osobe koje djeluju kao posrednici. Takvi se napadi uglavnom oslanjaju na relativno jednostavne metode, među kojima se posebno spominju podmetanja požara.

'Rusija je posljednjih mjeseci povećala pokušaje sabotaže europskih objekata povezanih s obranom', stoji u sigurnosnom upozorenju.

Britanske službe procjenjuju da je riječ o aktivnostima kojima se želi oslabiti europska podrška Ukrajini i izazvati nesigurnost među tvrtkama koje sudjeluju u isporuci vojne opreme. Pritom upozoravaju da prijetnje ne uključuju samo fizičke napade. Moguće su i druge neprijateljske aktivnosti, poput zastrašivanja zaposlenika, špijunaže i informacijskih operacija.

Korištenje posrednika dodatno otežava utvrđivanje odgovornosti jer osobe koje izvode napade ne moraju imati izravnu ili javno vidljivu povezanost s ruskim državnim strukturama.

Tvrtkama poručeno da ograniče javno dostupne informacije

Ministarstvo obrane i NPSA objavili su i konkretne preporuke za smanjenje sigurnosnih rizika. Jedna od najvažnijih odnosi se na informacije koje tvrtke javno objavljuju o svojim poslovnim aktivnostima.

Preporučuje im se da ograniče nepotrebno otkrivanje podataka koji bi mogli pomoći u identificiranju osjetljivih objekata, zaposlenika ili operacija. To uključuje pažljiviji pristup komunikaciji s javnošću, objavama na internetskim stranicama i aktivnostima na društvenim mrežama.

Britanske vlasti upozoravaju da i naizgled bezazlene informacije mogu biti korisne osobama koje pripremaju sabotažu. Tvrtkama se zato savjetuje da u komunikaciji i internetskim aktivnostima vode računa o sigurnosnim posljedicama objavljivanja podataka.

Zaposlenike treba osposobiti za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti

Posebna pozornost posvećena je zaštiti zaposlenika. Organizacijama se preporučuje da radnicima pruže odgovarajuću obuku kako bi mogli prepoznati znakove neprijateljskog izviđanja, odnosno aktivnosti usmjerenih na prikupljanje informacija prije mogućeg napada.

Takve aktivnosti mogu uključivati sumnjivo promatranje objekata, pokušaje prikupljanja podataka o zaposlenicima ili neobične upite o poslovanju. Zaposlenici bi trebali znati kome prijaviti takve pojave i kako zaštititi vlastitu sigurnost.

Britanske službe pritom naglašavaju da je važno razviti sigurnosnu kulturu u cijeloj organizaciji, a ne zaštitu prepustiti isključivo specijaliziranim službama.

Provjera nadzornih kamera, ulaza i pristupa objektima

Upozorenje uključuje i preporuke za dodatnu fizičku zaštitu poslovnih prostora. Tvrtke se pozivaju da utvrde koji su njihovi najvažniji objekti, sredstva i poslovni procesi te da ih zaštite od mogućih napada. Preporučuje se redovita provjera sustava videonadzora, osiguravanje ulaza i kontrola pristupa osjetljivim područjima.

Osim toga, organizacije bi trebale uvježbavati postupanje u slučaju sumnjivih aktivnosti i mogućih sigurnosnih incidenata.

Cilj je, prema britanskim službama, ne samo smanjiti vjerojatnost napada nego i ograničiti njegove posljedice ako do njega ipak dođe.

Upozorenje dolazi u trenutku jačanja britanske vojne pomoći Ukrajini

Novo upozorenje objavljeno je dok Velika Britanija nastavlja povećavati vojnu i industrijsku suradnju s Ukrajinom.

Britanska vlada 18. studenoga najavila je paket pomoći koji uključuje više od tisuću dalekometnih udarnih dronova, a 21. studenoga potvrdila nastavak suradnje s ukrajinskim obrambenim sektorom.



Britanija je među najvažnijim europskim dobavljačima vojne opreme Ukrajini, a u proizvodnji i isporuci sudjeluje velik broj poduzeća različitih veličina. Upravo takva široka mreža dobavljača, prema britanskoj sigurnosnoj procjeni, povećava broj mogućih meta sabotaže.