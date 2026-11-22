Bivša britanska premijerka Theresa May izjavila je da je "osupnuta" viješću o tomu da njezin nasljednik, Andy Burnham, razmatra povratak Ujedinjenog Kraljevstva u Europsku uniju te ga je, u izjavama za BBC u nedjelju pozvala "da prihvati" brexit.

Konzervativka Theresa May, koja je zemlju vodila od 2016. do 2019. to je objavila nakon samita održanog u petak u Bruxellesu na kojemu su predstavnici EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva sklopili nekoliko sporazuma, pozdravivši pritom "prekretnicu" u svojem odnosu, deset godina nakon referenduma o brexitu. Andy Burnham, koji je na vlast došao u srpnju, procijenio je da je povratak Britanije u EU jedna od mogućih opcija za nov odnos koji želi uspostaviti s kontinentom. "Brexit je gotov. Jednostavno ga moramo prihvatiti i krenuti dalje", rekla je Theresa May za BBC.

Burnham: Pokušajte ponovno i dajte točan odgovor A u pogledu izjava bivše premijerke, Burnham je poručio britanskom narodu: "Sjećate li se tog glasanja? Pa pogriješili ste, zar ne? Dakle, pokušajte ponovno i dajte točan odgovor." Godine 2016. 52 posto Britanaca glasalo je za izlazak iz EU-a. Ankete sada pokazuju da ih većina podržava tješnje veze s Bruxellesom. Prije nego što je postala premijerka Theresa May se zalagala za ostanak Ujedinjenog Kraljevstva u Europskoj uniji. No nakon što se preselila u Downing Street 10, nadzirala je trogodišnje pregovore o brexitu.

Sporazum o povlačenju koji je ispregovarala zastupnici su odbacili, a ona je bila primorana podnijeti ostavku. Godine 2019. na premijerskoj funkciji zamijenio ju je Boris Johnson. May je upozorila kako postoji opasnost da se u pregovorima s EU-om utroši jako puno vladina vremena nauštrb drugih pitanja. "To je jedan od razloga zbog kojih sam pomalo razočarana onim o čemu Andy Burnham govori - a to su novi pregovori o povratku u Europsku uniju", rekla je.

Europske institucije u Bruxellesu Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac







+39 Europske institucije u Bruxellesu Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac