U međuvremenu je šesnaest godina dugu vladavinu Viktora Orbana na izborima u travnju dovršio Peter Magyar . Novi mađarski premijer i njegova stranka Tisza do studenog su promijenili više od stotinu zakona kako bi povratili neovisnost sudstva i pojačali borbu protiv korupcije, zbog čega je EU već oslobodila milijarde eura ranije zamrznutih europskih sredstava za Budimpeštu.

Članak 7. Ugovora o Europskoj uniji štiti temeljne vrijednosti EU-a mehanizmom suspenzije dijela prava članica ako one krše europska temeljna načela. Europski parlament odlučio ga je aktivirati protiv Mađarske u rujnu 2018. zbog pitanja poput korupcije, neovisnosti pravosuđa i medijskih sloboda , no proces je zadržan na prvoj fazi pritiska u kojoj još nisu doista suspendirana prava glasa Mađarske.

Michael McGrath, povjerenik Europske komisije zadužen za vladavinu prava, u utorak je u Strasbourgu pozdravio napredak postignut u Mađarskoj od Magyarovog preuzimanja vlasti, no upozorio da je pred novom vladom još velik posao.

Mađarska je započela ustavne reforme, ukinula je Orbanovo izvanredno stanje i donošenje odluka dekretima, omogućila pristup europskim tužiteljima te je ojačala antikorupcijska tijela i slobodu medija, naveo je.

Irac je naglasio da će Vijeće EU-a uzeti u obzir odluku Europskog parlamenta o ukidanju postupka po članku 7. Parlament, kao institucija koja je započela postupak, bi o tome trebao glasati u prosincu, a za kraj procedure potrebna je dvotrećinska većina u tom tijelu.

Zastupnici su u raspravi u utorak pokazali podijeljenost u tome treba li Magyarovu vladu već nagraditi za dosadašnje reforme.

Njegova Europska pučka stranka (EPP) poziva da se to učini. Tobias Tobe, švedski zastupnik iz te političke grupacije, u raspravi je naglasio da se „godine štete ne mogu ispraviti u samo šest mjeseci”, a da se „napredak mora prepoznati” te da „Mađarska i njezin narod zaslužuju europsku podršku”.

No, sudeći po raspravi, EPP-ovcima se u tome neće pridružiti socijalisti i demokrati (S&D), liberali i zeleni, što znači da se dvotrećinska trećina tek treba osigurati. Očekuje se da će desnije opcije poput konzervativaca, Patriota za Europu i Europe suverenih nacija podržati poništavanje postupka jer su mu se protivili od samog početka.

Mađarska zastupnica S&D-a Klara Dobrev u raspravi u Parlamentu rekla je da Orban ne bi uspio izgraditi svoju „mafijašku državu” bez europskih sredstava. Dokaz za to, tvrdi zastupnica, jest što je takva država "kolabirala" te je Orban izgubio izbore nedugo nakon što je to financiranje zaustavljeno 2022. godine.

Dobrev je optužila EPP-ovce da su i oni krivi za to što je njezina država pod prethodnim premijerom „postala najsiromašnija u Europi” jer su više od deset godina okretali glavu od događaja u Budimpešti.

Orbanov Fidesz bio je član EPP-a od 2000. do 2021., kad je samovoljno napustio najveću europsku političku grupaciju u vrijeme nagovještaja da će se ona u suprotnom odlučiti za izbacivanje.

Zastupnica Fidesza Kanga Gal u raspravi je govorila o navodnim političkim procesima koji trenutačno traju u Mađarskoj. Ona je rekla da će se „boriti protiv mađarske autokracije”, pa ustvrdila da „sve podsjeća na komunistička vremena”.

Zastupnici od centra prema lijevo u raspravi su upozorili da je ipak prerano za ukidanje postupka po članku 7, kazavši da Budimpešta mora učiniti još mnogo toga po pitanju neovisnosti pravosuđa, korupcije i ljudskih prava.