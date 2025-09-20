VIDEO Anica, Denči i ekipa: U more vraćeno osam oporavljenih glavatih želvi

Događaj su pratili brojni građani, turisti i znatiželjni promatrači, a kornjače su ispraćene natrag u svoje prirodno stanište, na plaži Svjetionik. U more su se vratile Queen, Michelangelo, Havajka, Anica, Denči, Star, Blue Gem i Lorenzo koje su tijekom ljeta spašene na različitim lokacijama duž jadranske obale i sve su prošle intenzivnu rehabilitaciju zbog ozljeda, pothranjenosti ili sindroma iscrpljenosti.

Prilika za puštanje želvi u more pripala je i samim nalaznicima kornjača koji su njihovo stanje prijavili akvariju, a najveću pažnju izazvala je Queen, odrasla glavata želva stara između 15 i 20 godina, težine 22 kilograma i duljine oklopa 65 centimetara, koja je pronađena s udicom u ustima i obraslim oklopom, izvijestili su iz pulskog Aquariuma.