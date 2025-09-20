VIDEO Anica, Denči i ekipa: U more vraćeno osam oporavljenih glavatih želvi

Osam glavatih želvi odnosno morskih kornjača koje su tijekom ljeta spašene na različitim lokacijama duž jadranske obale, od Dugog otoka do Umaga, a potom se oporavile u pulskom Aquariumu, pušteno je u petak u more na plaži na Verudeli
Događaj su pratili brojni građani, turisti i znatiželjni promatrači, a kornjače su ispraćene natrag u svoje prirodno stanište, na plaži Svjetionik. U more su se vratile Queen, Michelangelo, Havajka, Anica, Denči, Star, Blue Gem i Lorenzo koje su tijekom ljeta spašene na različitim lokacijama duž jadranske obale i sve su prošle intenzivnu rehabilitaciju zbog ozljeda, pothranjenosti ili sindroma iscrpljenosti.
Prilika za puštanje želvi u more pripala je i samim nalaznicima kornjača koji su njihovo stanje prijavili akvariju, a najveću pažnju izazvala je Queen, odrasla glavata želva stara između 15 i 20 godina, težine 22 kilograma i duljine oklopa 65 centimetara, koja je pronađena s udicom u ustima i obraslim oklopom, izvijestili su iz pulskog Aquariuma.
Njihovi su biolozi izrazili zadovoljstvo programom oporavka glavatih želvi te istaknuli da u Aquariumu imaju dva puštanja u more godišnje.
'Ništa od toga ne bi bilo moguće bez pomoći ljudi. Ribari su postali osviješteni, trude se kontaktirati nas, donose jedinke, i baš zato su ovakve manifestacije važne - kako bi se što više ljudi, stanovništva, turista i posjetitelja, upoznalo s problematikom morskih životinja. Tako ih učimo kako se ponašati ako naiđu na unesrećenu životinju i informiramo ih da u takvom slučaju mogu pomoći', poručili su iz pulskog Aquariuma.