Vesna Bosanac napokon bi mogla dobiti trg u Zagrebu. Na dnevnom redu i Park Zlatka Cice Kranjčara

Izgledno je da će po Vesni Bosanac biti imenovan novoformirani trg u Donjem Vrapču, a prijedlog će se naći na dnevnom redu Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova, koji će o ovoj točki odlučivati na sjednici u utorak, 9. lipnja. S obzirom na omjer snaga u Odboru, prijedlog bi trebao dobiti zeleno svjetlo vladajuće većine prije upućivanja u daljnju proceduru.

Procedura traje od 2022.

Ime ove vukovarske liječnice uvršteno je u Fond imena zaslužnih građana iz kojeg se imenuju ulice, trgovi i druge javne površine još 2022. godine, na prijedlog tadašnjeg Kluba zastupnika Mosta u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.

Dvije godine kasnije Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka - jug predložilo je da se park u ulici Hrgovići u Rudešu imenuje Parkom dr. Vesne Bosanac, no Gradski ured za katastar i geodetske poslove odbio je prijedlog lokacije zbog neriješenih imovinskih odnosa.

Zbog toga je početkom ove godine Vijeće predložilo četiri nove lokacije za razmatranje, od kojih su tri - park u Rudešu na novoj lokaciji, park u Donjem Vrapču te trg u Donjem Vrapču - ocijenjene pogodnima za imenovanje. Na sjednici održanoj 16. travnja Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka - jug predložilo je da ime Vesne Bosanac dobije novoformirani trg u Donjem Vrapču, nastao objedinjavanjem više katastarskih čestica.

Rasprava o imenovanju javne površine po Vesni Bosanac vodila se i u Gradskoj skupštini. Zastupnik Tomislav Jonjić (Jedino Hrvatska) predložio je da se Ulica Vlade Ranogajca preimenuje u Ulicu dr. Vesne Bosanac, istaknuvši kako bi se time odalo priznanje ratnoj ravnateljici vukovarske bolnice. Gradonačelnik Tomislav Tomašević tada je poručio da podržava inicijativu da Vesna Bosanac dobije ulicu u Zagrebu.

Park Zlatka Cice Kranjčara

Na dnevnom redu Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova, među ostalim točkama, je i prijedlog odluke o imenovanju Parka Zlatka Cice Kranjčara. Po tom hrvatskom nogometašu i nogometnom treneru trebao bi biti nazvan park između Leprovičke i Ivekovićeve ulice na Ferenščici.