Prvi čovjek prometne policije nakon crnog vikenda na cestama: 'Sudovi previše smanjuju kazne'

Hrvatske ceste obilježio je najtragičniji vikend ove godine u kojem je u samo 48 sati život izgubilo devet osoba, među njima i četvero motociklista. Prvi čovjek prometne policije Josip Mataija poručuje kako su posebno zabrinjavajući rast broja stradalih motociklista i preblago kažnjavanje prometnih prekršaja

U samo 48 sati na hrvatskim prometnicama život je izgubilo čak devet osoba, među njima i četvero motociklista, što ovaj vikend čini najtragičnijim od početka godine. Prvi čovjek prometne policije Josip Mataija, govoreći o crnoj statistici, istaknuo je da je riječ o najgorem vikendu u ovoj godini. 'Nažalost, definitivno najgori vikend ove godine. Karakteristika svih nesreća je ljudski faktor, odnosno greške vozača', rekao je za Novu TV.

Sumnja na nepropisno pretjecanje Komentirajući tešku nesreću na virovitičkoj obilaznici u kojoj su poginule četiri osobe, naglasio je kako kriminalističko istraživanje još traje, no prvi pokazatelji upućuju na nepropisno pretjecanje u kombinaciji s neprilagođenom brzinom. 'Kada je brzina u pitanju, posljedice su uvijek daleko teže', upozorio je. Sve više poginulih motociklista Posebno zabrinjava rast broja stradalih vozača i putnika na motociklima i mopedima. Ove godine poginulo ih je 26, u odnosu na 23 u istom razdoblju lani. 'U većini nesreća motociklisti su sami odgovorni. Najčešći uzrok je nepropisna brzina', rekao je Mataija. Dodao je kako je broj motocikala na hrvatskim cestama u stalnom porastu te da ih je danas registrirano oko 125 tisuća, što je gotovo dvostruko više nego prije pet ili šest godina.

U prometnoj nesreći poginule četiri osobe Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL







+5 U prometnoj nesreći poginule četiri osobe Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL