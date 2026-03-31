Veliko pregrupiranje američkih snaga: Stižu deseci 'bradavičastih svinja', to može značiti samo jedno

Prema dostupnim podacima o letovima, Američko ratno zrakoplovstvo pokrenulo je pripreme za prebacivanje eskadrile jurišnih zrakoplova A-10 ‘Warthog’ na Bliski istok

Tri zrakoplova za opskrbu gorivom KC-135 poletjela su iz britanske baze Mildenhall, gdje bi se trebali susresti s grupom od osam A-10 koji lete iz suprotnog smjera. Neslužbene informacije sugeriraju da su dva zrakoplova u toj skupini predviđena kao pričuva. Istodobno, postoje naznake da se veći broj ovih letjelica okupio u zračnoj luci u saveznoj državi New Hampshire, koja često služi kao polazna točka za prelete prema Europi, konkretno prema bazi Lakenheath u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ondje je posljednjih tjedana već zabilježen povećan dolazak američkih borbenih zrakoplova.

Ne potvrđene informacije upućuju na to da su u raspoređivanje uključene postrojbe Nacionalne garde iz Idaha i Michigana, piše TWZ. Pojačane operacije u regiji A-10 ‘Warthog’i već sudjeluju u operacijama protiv iranskih snaga i njima bliskih skupina. Koriste se i u pomorskim zadaćama protiv iranske mornarice, kao i u napadima na ciljeve na kopnu, osobito u Iraku, gdje djeluju protiv proiranskih milicija. Njihova prisutnost dio je šire američke strategije usmjerene na ponovno otvaranje ključnih pomorskih pravaca, prije svega Hormuškog tjesnaca, koji je zbog iranskih poteza praktički zatvoren za međunarodni promet.

A-10 strikes a base in Iraq’s Al-Anbar province this morning. pic.twitter.com/NnFPoOUYPS — Open Source Intel (@Osint613) March 25, 2026