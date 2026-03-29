Ovo bi mogla biti prekretnica: Amerikanci razmatraju plan koji sve mijenja

Sjedinjene Američke Države zasad službeno isključuju kopnenu ofenzivu na Iran, no iza kulisa se razmatraju scenariji koji bi mogli značajno promijeniti tijek sukoba. Prema pisanju Washington Posta, planovi za moguće raspoređivanje kopnenih snaga postaju sve razrađeniji, iako konačna odluka još nije donesena

Dok Bijela kuća ublažava retoriku i poručuje da predsjednik Donald Trump nije donio konačnu odluku, iz Irana stižu poruke da se već pripremaju za potencijalni napad. Planovi Pentagona sve detaljniji Prema informacijama američkih dužnosnika na koje se poziva Washington Post, Pentagon već tjednima razrađuje operativne planove za moguću kopnenu akciju. Ne bi se radilo o klasičnoj invaziji, nego o ograničenoj operaciji koja bi uključivala kombinaciju regularnih postrojbi i specijalnih snaga, prenose njemački mediji.

Takva operacija, prema procjenama, trajala bi nekoliko tjedana, a neki izvori spominju i mogućnost duljeg angažmana. Cilj bi bio precizno djelovanje na strateške točke, a ne dugotrajna okupacija teritorija. Jedan od američkih dužnosnika naglasio je da ne postoji improvizacija: planiranje traje već dulje vrijeme i nalazi se u poodmakloj fazi. Rizici eskalacije i izravnog sukoba Ulazak američkih kopnenih snaga u Iran označio bi ozbiljnu eskalaciju sukoba. Za razliku od dosadašnjih zračnih i daljinskih napada, vojnici na terenu bili bi izravno izloženi prijetnjama poput dronova, raketa, zasjeda i improviziranih eksplozivnih naprava. Takav scenarij značajno bi povećao rizik od širih regionalnih posljedica, osobito s obzirom na već napetu situaciju na Bliskom istoku.

+14 Američka vojska Izvor: US Army / Autor: Sgt. Ken Scar

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da se ciljevi SAD-a mogu ostvariti i bez slanja kopnenih snaga, no nije u potpunosti isključio tu mogućnost. Dvostruke poruke iz Washingtona U posljednjim danima iz Washingtona stižu oprečne poruke. Dok dio administracije govori o mogućem skorom završetku sukoba, predsjednik Trump istodobno pojačava prijetnje Iranu. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt upozorila je da je predsjednik spreman dodatno eskalirati napade ako Teheran ne odustane od svojih nuklearnih ambicija. Istodobno, rokovi za moguće napade na iransku energetsku infrastrukturu već su nekoliko puta odgođeni kako bi se ostavio prostor za pregovore. Takva neujednačena komunikacija dodatno povećava neizvjesnost oko stvarnih namjera američke administracije. Moguće mete: naftni terminali i Hormuški tjesnac Prema dostupnim informacijama, unutar američke administracije raspravljalo se o konkretnim ciljevima. Među njima je i iranski otok Kharg, ključna točka za izvoz nafte u Perzijskom zaljevu.