Oboljeli od covida-19 koji su uzimali lijek remdesivir oporavili su se 30 posto brže od onih na placebu, pokazuje veliko američko kliničko ispitvanje čiji su rezultati objavljeni u srijedu, prenose svjetski mediji. To je prvi put da je kliničko ispitivanje, provedeno uz poštivanje zlatnih pravila kliničkih ispitivanja - testiranja lijeka uz kontrolnu skupinu te na dovoljno velikom uzorku, pokazalo djelotvornost nekog lijeka protiv covida-19

Istraživanje je sugeriralo da pacijenti na tom lijeku imaju manje izglede umrijeti, iako je razlika bila mala. Stopa smrtnosti bila je 8,0 posto na remdesiviru u odnosu na 11,6 posto za placebo skupinu.

Istraživanje je počelo 21. veljače i obuhvatilo je 1063 osobe na 68 lokacija u SAD-u, Europi i Aziji.

Tijekom istraživanja nitko od pacijenata ni liječnika nije znao tko prima remdesivir a tko neutralni pripravak kako bi se uklonila bilo kakva pristranost.

Znanstvenici su objavili kako iz etičkih razloga nisu željeli čekati s objavom rezultata istraživanja niti čekati znanstvenu recenziju jer su potvrdili djelotvornost lijeka te su smatrali da svim oboljelima od covida-19, uključujući onima iz kontrolne skupine treba omogućiti pristup tome lijeku.

Peter Horby, epidemiolog sa sveučilišta Oxford koji nije bio uključen u studiju kazao je za Afp: "Moramo vidjeti pune rezultate no ako to bude potvrđeno to bi bio fantastični rezultat i velika vijest u borbi protiv covida-19".

Umjerene koristi

I proizvođač lijeka Gilead objavio je u srijedu rezultate svoga istraživanja na 397 oboljelih od teškog oblika covida. To istraživanje nije provedeno uz kontrolnu skupinu. Tvrtka je željela proučiti sigurnost lijeka, odnosno nuspojave, nakon pet odnosno deset dana primjene.

Remdesivir je lijek koji je ranije testiran za liječenje ebole, no nije se pokazao učinkovitim. On djeluje izravno na virus tako što 'glumi' jedan od 'građevnih' elemenata RNK i DNK i ulazi u genom virusa te blokira njegovo razmnožavanje.

Iako su rezultate pozdravili brojni znanstvenici, ipak upozoravaju da su njegove koristi relativno umjerene.

"To je prvi dokaz da remdesivir ima stvarne koristi no one sigurno nisu dramatične", kaže Stephen Evans s londonske škole za higijenu i tropsku medicinu.