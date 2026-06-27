Kreće obnova Parka Baltazara Bogišića: Dubrovčane čekaju nove staze, igralište i zelenilo

Ugovor o financiranju bespovratnim sredstvima od 1.409.915,35 eura, kojima se pokriva 85 posto troškova projekta, gradonačelniku je uručio potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, priopćili su iz Grada Dubrovnika.

Projekt bi trebao biti dovršen 2027. godine, a obuhvaća cjelovitu obnovu i revitalizaciju Parka Baltazara Bogišića na Ilijinoj glavici kroz uređenje pješačkih staza, obnovu zelenih površina, sadnju više od 100 stabala i više od 2.400 grmova te uređenje dječjeg igrališta, odmorišta i postavljanje nove urbane opreme. Poseban naglasak stavlja se na autohtonu vegetaciju i rješenja temeljena na prirodi koja doprinose prilagodbi klimatskim promjenama.

Projekt je, kako su izvijestili iz Grada, nastao kao prioritet lokalne zajednice kroz participativno budžetiranje Grada Dubrovnika, pri čemu je prva faza uređenja već provedena. Za projekte razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima na području Republike Hrvatske dodijeljene su 72 odluke o financiranju, ukupne vrijednosti 131 milijun eura.