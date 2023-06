Veleposlanik iz Afrike: 'Dva su područja gdje su moguća iznenađenja'

Ako se pak nešto pojavi iz Konga, kaže da će to riješiti. 'Svim je formalnostima udovoljeno i možemo nastaviti s planovima repatrijacije četiri bračna para i njihove djece. Mi smo na ispomoći na svemu što treba, naši su državljani u stranom svijetu i mi smo tu pri ruci. Ovo je kompliciran postupak, međutim, možda je ovo zgodan trenutak za spomenuti nešto drugo. Poučeni ovim iskustvima, možda ćemo urediti odnose sa Zambijom. Moguće je dogovorom i sporazumima riješiti ovakve situacije da se ne događaju ubuduće', kazao je.

Također, navodi da ono što se odvijalo u sudnici, odgovara visokim standardima pravosuđa koji su prikladni zemljama običajnog prava.

'Što se tiče postupaka nekih dijelova državne uprave, s nekim smo postupcima zadovoljni, neke ne možemo komentirati. Sva četiri bračna para su bila presretna kad su ugledali svoju djecu. Oni tu djecu nisu vidjeli šest mjeseci, a prije toga na par dan. Djeca su se veselila svojim roditeljima i pružia im ruke, to je bio dirljiv prizor', rekao je.

Navodi kako su pripreme u tijeku za povratak u Hrvatsku, ali parovi će napustiti Zambiju čim prilike to budu dozvolile. 'Krenut će danas ili najkasnije do konca sutrašnjeg dana. Oni će u Hrvatsku doći što kraćim putem i u Hrvatskoj će biti do kraja sutrašnjeg dana ili u nedjelju ujutro', zaključuje.