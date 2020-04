Većina oporbe za nastavak rada Hrvatskog sabora

Većina saborske oporbe založila se u srijedu za nastavak rada Hrvatskog sabora ističući kako je uloga zastupničkog doma zaštita demokracije, jedino HSS drži da u ovom okolnostima ne bi trebali zasjedati.

Drugu razlog naglašava, je što Sabor brani demokraciju. „Moramo biti svjesni da ukoliko se neka prava ograničavaju to može voditi i u jedan dio diktature što možemo vidjeti u susjedstvu, Mađarskoj i Srbiji”, kazao je.

I Nikola Grmoja (Most) drži da Sabor treba nastaviti s radom.

"Može li se demokracija suspenzirati bez dvotrećinske većine, možemo li imati uopće demokraciju ako slušamo samo upute Stožera, ako Hrvatski sabor ne zasjeda i ne donosi odluke”, upitao je.

Čelnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš nada se da će Sabor nastaviti sa zasjedanjem. „Sabor treba raditi jer ima dosta velikih interesa da u zakone prođu različita kukavičja jaja. Uloga Sabora je štititi demokraciju i GLAS je za to da nastavi kontinuirao raditi”, izjavila je Mrak Taritaš novinarima u Saboru koji zajeda u staroj Ininoj zgradi.

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak mišljenja je međutim kako je u ovakvim okolnostima rad Sabora loš i nemoguć te da bi trebalo naći neki drugi model rada.

"Na ovaj način je to jednostavno nemoguće, treba vidjeti što poslovnik i zakoni dopuštaju, je li moguće nastaviti na neki drugi način, tehnologija danas to omogućuje. Na ovaj način Sabor ne može raditi i donositi zakone. Jednostavno je to nemoguće i nema nikakvog smisla”, izjavio je Beljak.