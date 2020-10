Većina hrvatskih medija bez lažnih vijesti o pandemiji, kazne za širenje panike od 50 do 200 njemačkih maraka

Predsjednik Agencije za elektroničke medije (AEM) Josip Popovac ocijenio je da je većina hrvatskih medija - televizija, radija, elektroničkih publikacija i tiska pandemiju koronavirusa pratila i prati s ocjenom 'pet plus' te da iskakanja s lažnim vijestima nije bilo.

"Zahvaljujem se medijima na profesionalnosti, osjećaju za zajednicu i načinu na koji su se uključili u borbu protiv pandemije", kazao je Popovac. No, prije ove aktualne ocjene Agencija, odnosno Vijeće za elektroničke medije (VEM) je, na samom početku koronakrize sredinom ožujka, izdala dramatično upozorenje u svrhu zaštite javnog interesa svim elekroničkim medijima u Hrvatskoj.

"VEM upozorava da su zabranjene sve audiovizualne medijske usluge, uključujući i one putem interneta kojima se objavljuju ili šire dezinformacije, posebice one u vezi s pitanjima javnog zdravlja. Objavljivanje ili širenje dezinformacija izaziva zabrinutost, širenje straha i panike među stanovništvom te vodi do još težih posljedica od ovih s kojima smo suočeni", isticalo se u upozorenju.