Milanović predao 78 tisuća potpisa: Predsjedništvo Grabar-Kitarović je fake, a kampanja običan seoski trash

Zoran Milanović u utorak je Državnom izbornom povjerenstvu predao oko 78 tisuća potpisa potpore svojoj predsjedničkoj kandidaturi, koliko su volonteri 13 stranaka koje ga podupiru prikupile u dva dana

"Predsjednica ponižava insignije instituta državne vlasti kao što je predsjednička zastava do koje ona drži puno više od mene. Ja držim do sadržaja, ona do tapiserije. Međutim, onda tu tapiseriju stavi na vjerojatno preslatku i nutricionistički katastrofalnu tortu", rekao je Milanović, aludirajući na tortu koju je predsjednica poklonila Bandiću za rođendan.

Istaknuo je kako je njegov zadatak, za razliku od predsjednice, toj dužnosti vratiti dostojanstvo, ponos, elementarno samopoštovanje, pristojnost i decentnost.