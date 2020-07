Večeras je završno sučeljavanje Plenkovića i Bernardića prije izbora, doznajemo po kojim pravilima će se održati

Završno sučeljavanje predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića i predsjednika SDP-a, lidera Restart koalicije Davora Bernardića održat će se u petak na Novoj TV u 20.30 sati. To im je zadnja prilika obratiti se građanima i pokušati ih uvjeriti zašto bi baš njima trebali dati svoj glas

Kako su pojasnili za tportal, debata je zadana, a obojica suparnika imat će po minutu za svaki odgovor i 30 sekundi za repliku. Po potrebi, ako dođe do rasprave, omogućit će im se i replika na repliku u istom trajanju. Predviđeno trajanje sučeljavanja je dva sata.

'Od ponoći kreće izborna šutnja i što su učinili, učinili su. Naša pitanja bit će provokativna i drugačija i cilj je da šefovi dviju najvećih stranaka daju odgovore koji su iznimno važni za građane', poručuje Tandara Knezović.

Mislav Bago naglašava kako žele dobiti odgovore na pitanja koja se tiču najvećih problema ove zemlje.

'Ideologija dijeli političare, ali u odgovorima na pitanja važna za svakodnevni život i budućnost građana trebaju biti jasni što bi i kako napravili. Ovog petka oni jednostavno moraju prodrijeti do onih birača koji još nisu odlučili kome dati glas. Ukoliko iz sučeljavanja žele izaći kao pobjednik, moraju biti smireni i jasni u porukama, ali sva dosadašnja iskustva govore da to ne mogu izdržati. Uz to, televizija je kao medij čudo – ona sve razotkrije', zaključuje.

Sučeljavanje će se moći pratiti uživo i na tportalu.