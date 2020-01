Večer u 'tvornici pobjeda': Tko je doživio pet minuta slave, a tko se uz zvuke Vice Vukova gurao prvi dotaknuti pobjednika

Nakon nekoliko godina provedenih izvan politike Zoran Milanović u nju se vratio u velikom stilu - pobjedom na predsjedničkim izborima. U večeri bez neizvjesnosti, koju su očekivali u oba stožera, bivši premijer pobijedio je protukandidatkinju Kolindu Grabar Kitarović s nešto više od 105 tisuća glasova

'Kolinda je proglasila pobjedu u petak jer je neće moći proglasiti u nedjelju', bio je jedan od komentara na društvenim mrežama nakon što je na velikom skupu u Sesvetama, na kojem se raspametio i premijer Andrej Plenković, aktualna predsjednica unaprijed sebe vidjela još pet godina na Pantovčaku. Bio je to 'hop' prije skoka. Milanović je na kraju osvojio milijun i 34 tisuće glasova, što je najmanji broj glasova koje je osvojio neki predsjednik na izborima do sada. Ali povijest piše ime pobjednika, a brojke ostaju za analizu.

Who's gonna tell you when It's too late?/ Who's gonna tell you things /Aren't so great? curio je 'Drive' grupe The Cars iz zvučnika u zagrebačkoj Tvornici kulture pola sata prije nego što su bili objavljeni rezultati izlaznih anketa, a gore potpisanom autoru palo je na pamet to da bi sladunjava pop pjesma iz osamdesetih godina prošlog stoljeća mogla biti idealan uvod u tekst o porazu Zorana Milanovića. Trideset minuta kasnije ankete su pokazale da stvari za Milanovića postaju dobre te da ljevica može uzeti kokice i gledati rasplet događaja u HDZ-u.