Proučili smo brojeve, jedan podatak opasno odskače od prijašnjih izbora

Kada je Andrej Plenković suočen s porazom Kolinde Grabar Kitarović kazao kako je u drugom krugu zabilježen 'enorman broj' nevažećih glasačkih listića, bio je u pravu

Plenković očito misli da ga je dobar dio birača poslušao.

'S obzirom na to da smo imali više od 4,6 posto nevažećih listića, što je enorman broj nevažećih listića, to znači da je dio hrvatskih birača tendenciozno poništio glasove, što znači da bi bilo 10-ak tisuća glasova razlike da nije bilo poništenih listića. Birači svoje biračko pravo mogu manifestirati ovako, ali to je ispod razine ljudi koji, kad im i daju naputke, to čine na ovakav način', rekao je Plenković.

Da su nevažeći listići Škorino maslo smatra i šef stožera Kolinde Grabar Kitarović Ivan Anušić.

'Traženje da se listići poništavaju, da se ne glasa za kandidata je dovelo do ovog rezultata. To nije mudro i vidjet ćete da su svi oni koji su to napravili – pogriješili. Jer, budućnost će donijeti neke stvari koje neće biti toliko dobre koliko su oni mislili s time što će poništiti listić. Nažalost, oni su odlučili to tako napraviti. Vidjet ćete da će biti preko 5 posto nevažećih listića i to će biti možda i najveći problem ovih izbora', ocijenio je Anušić.