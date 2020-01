Grabar Kitarović zaustavila zvižduke Milanoviću, pa drhtavim glasom poručila: Pružam mu ruku i ostajem u Hrvatskoj!

Predsjednička kandidatkinja HDZ-a i aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović čestitala je u nedjelju navečer Zoranu Milanoviću na pobjedi na predsjedničkim izborima i zaželjela mu uspjeh i svako dobro u obnašanju dužnosti.

'Hrvatskoj treba stabilnost, a tu sam stabilnost nastojala pružiti kroz ovih pet godina', rekla je.

Dodala je kako je u svome mandatu stavljala naglasak na nacionalne, državne i vjerske vrijednosti, na Domovinski rat kao temelj moderne hrvatske države, na branitelje koji su najzaslužniji za našu slobodu, na sve njihove obitelji, svih poginulih, umrlih, nestalih branitelja i civila. 'Ja večeras ne namjeravam vraćati niskim udarcima, ali ovo je hrvatska država, krvlju stvorena, krvlju branjena i ljubavlju nošena. I neka tako i ostane', dodala je.

Ustvrdila je kako je poruka koju treba izvući 'da smo najjači kad smo zajedno'. 'To smo pokazali u ratu, to morao pokazati u miru. Ne vjerujte lažnim prorocima. Ne vjerujte onima koji gledaju samo svoje interese. Cijenite ljude koji daju sebe za ovu državu. Cijenite to i potičite to. Budite zajedno, nemojte se ideološki dijeliti', poručila je hrvatskim građanima.

'Nadam se da ćemo se svi okupiti oko zajedničkih vrijednosti i da ćemo konačno početi stvarati modernu, tolerantnu, uključivu Hrvatsku, u kojoj nema vrijeđanja i laži, i u kojoj je svatko odgovoran za ono što radi i krenuti naprijed, tamo gdje pripadamo - dalje prema EU-u i NATO-u. To je naše okruženje. To je ono što moramo njegovati, jednako kao i brinuti o Hrvatima u BiH kao jednakopravnom konstitutivnom narodu i svim iseljenicima u cijelom svijetu', dodala je.

Ponovno je naglasila važnost zajedništva i demografskih promjena kao temelju budućnosti Hrvatske.

'Završavajući ovaj govor želim još jednom Milanoviću poželjeti svakih uspjeti jer to je za interes moje, njegove, sve naše djece. To je u interesu Republike Hrvatske i našeg napretka. Ja ću uvijek biti tu da vam pomognem. Tu sam, ostajem u Hrvatskoj', poručila je Grabar-Kitarović i najavila da će idućih nekoliko dana biti na odmoru.