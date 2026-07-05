Nestala Gabrijela (16), policija je traži 10 dana: 'Svi živimo samo s jednom željom'

Policija već 10 dana traga za 16-godišnjom Gabrijelom Jan Lončarić. Prema podacima sa stranice nestali.hr, Gabrijela je nestala u Zadru, a u trenutku nestanka osoba je bila odjevena u crnu majicu kratkih rukava, crne kratke hlače i bijele natikače marke Adidas.

Visoka je 165 centimetara, srednje razvijenosti, smeđih očiju i smeđe kose, a nitko je nije vidio od 25. lipnja.

'U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr', naveli su iz policije.