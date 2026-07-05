Nestala Gabrijela (16), policija je traži 10 dana: 'Svi živimo samo s jednom željom'

Smeđooka i smeđokosa djevojka visine 165 centimetara je nestala u Zadru, a pri nestanku je nosila crnu majicu kratkih rukava, crne kratke hlače i bijele natikače marke Adidas
Policija već 10 dana traga za 16-godišnjom Gabrijelom Jan Lončarić. Prema podacima sa stranice nestali.hr, Gabrijela je nestala u Zadru, a u trenutku nestanka osoba je bila odjevena u crnu majicu kratkih rukava, crne kratke hlače i bijele natikače marke Adidas.
Visoka je 165 centimetara, srednje razvijenosti, smeđih očiju i smeđe kose, a nitko je nije vidio od 25. lipnja.
'U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr', naveli su iz policije.
Majka nestale: 'Vrijeme prolazi, a za nas je stalo'
Uz službeni poziv za pomoć preko stranice nestali.hr, apel za pomoć poslala je i njena majka. Kako su naveli za RTL, svaki dan od nestanka svoje kćerke žive u neizvjesnosti.
'Vrijeme prolazi, a za nas je stalo onog trenutka kada je Gabrijela nestala. Svaki novi dan bez nje donosi samo još više pitanja i još veću prazninu', navela je majka, prenosi net.hr.
Pozvala je sve koji imaju informacije da se jave i pomognu te se nadaju ponovno vidjeti svoju kćer.
'Gabrijela, ako ovo čitaš, znaš li koliko te tvoja braća traže? Znaš li koliko puta dnevno izgovorimo tvoje ime? Koliko puta pogledamo prema vratima u nadi da ćeš baš sada ući. Baka svaki dan moli za tebe. Svi živimo samo s jednom željom – da saznamo da si dobro i da te ponovno zagrlimo', poručila je majka nestale djevojke.