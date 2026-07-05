Buknuo požar među kućama u blizini Trogira: Vatrogascima otežava vjetar

Zbog požara su bila angažirana dva kanadera i jedan Air Tractor. Stanovništvu je isključena struja

Na području Vinišća kod Trogira, poslijepodne je izbio požar u blizini kuća. Na teren su odmah upućene jake vatrogasne snage.

Požar u Vinišću Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL







+16 Požar u Vinišću Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prema podacima Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, dojava o požaru zaprimljena je u 15:08 sati. U gašenju sudjeluju vatrogasci s Operativnog područja Trogir koji nastoje spriječiti širenje vatre s trave, niskog raslinja i borove šume prema kućama, javlja Dalmacija Danas.

Zbog zahtjevne situacije, angažiran je jedan Air Tractor, koji je služio za izviđanje situacije, da bi kasnije gašenju pristupila dva kanadera.

"Nakon 15 sati dobili smo dojavu o izbijanju požara. Podigli smo odmah operativno područje Trogir-Kaštela. Požar se približio kućama, ali evo prema mojim saznanjima ni jedan stambeni objekt nije izgorio. Na požaru rade dva protupožarna zrakoplova", rekao je za Dnevnik.hr, Marin Buble, zapovjednik DVD Trogir.