Vatrogasci došli zbog dojave o djetetu u bunaru, a bio je muškarac: Jedna stvar ga je spasila

Dojava da je dijete upalo u četvrtak ujutro u bunar u mjestu Vukojevci, nedaleko od Našica, dignuo je na noge vatrogasce Javne vatrogasne postrojbe Našice. No, ispostavilo se, unesrećeni je bio 45-godišnji muškarac.

'Kako smo poziv zaprimili od njegovog oca, bilo je logično da je rekao kako je riječ o djetetu', rekao je za SiB.hr Damir Jeđud, zapovjednik JVP Našice.

Srećom, muškarac je bio pri svijesti te nije potonuo, držeći se za cijev hidrofora. Spustili su ljestve, a sve se sretno završilo i jer je sam 45-godišnjak slušao upute vatrogasaca.

'Ondje je bio dosta nepristupačan teren, no srećom pa je čovjek bio suradljiv i naposljetku je sam pomoću ljestava izišao iz bunara', rekao je Jeđud.