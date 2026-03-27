Vatrogasci došli zbog dojave o djetetu u bunaru, a bio je muškarac: Jedna stvar ga je spasila

Držanjem za cijevi od hidrofora, muškarac je uspio preživjeti do dolaska vatrogasaca koji su ga spasili
Dojava da je dijete upalo u četvrtak ujutro u bunar u mjestu Vukojevci, nedaleko od Našica, dignuo je na noge vatrogasce Javne vatrogasne postrojbe Našice. No, ispostavilo se, unesrećeni je bio 45-godišnji muškarac.
'Kako smo poziv zaprimili od njegovog oca, bilo je logično da je rekao kako je riječ o djetetu', rekao je za SiB.hr Damir Jeđud, zapovjednik JVP Našice.
Srećom, muškarac je bio pri svijesti te nije potonuo, držeći se za cijev hidrofora. Spustili su ljestve, a sve se sretno završilo i jer je sam 45-godišnjak slušao upute vatrogasaca.
'Ondje je bio dosta nepristupačan teren, no srećom pa je čovjek bio suradljiv i naposljetku je sam pomoću ljestava izišao iz bunara', rekao je Jeđud.
Muškarac hospitaliziran
Vatrogasci su inače spremni i sami se spustiti u bunar, ali srećom, ovdje to nije bilo potrebno. Djelatnici hitne pomoći su muškarca utoplili, skinuli mokru odjeću, umotali u foliju te odveli u bolnicu.
'U ovom slučaju srećom je ondje bila cijev od hidrofora za koju se držao. Inače, bude intervencija vađenja ne samo osoba, već i pasa i mačaka iz bunara, a da rezultiraju pozitivno, kao pri ovoj', zaključio je vatrogasni zapovjednik.