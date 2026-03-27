Hrabra akcija HGSS-a: Izvlačili ljude iz auta zarobljenih u snijegu sve do 2.30 ujutro

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) redovito se nalazi u situacijama kad mora spašavati ljudske živote u pogibeljnim situacijama. Tako je njihova riječka ispostava izvijestila o dvije intervencije koje su imali proteklih dana.

Prva je bila u Svetom Kuzmu, kad su u utorak morali spašavati berača šparoga koji je pao niz strm i nepristupačan teren.

"Odmah po pozivu na teren iz interventne baze Vežica kreće 14 članova HGSS stanice Rijeka s tri interventna vozila. Istima se na se na terenu pridružuje još osam članova koji na lokaciju dolaze vlastitim vozilima. Dolaskom na lokaciju pristupa se izvlačenju unesrećenog do obližnje ceste uz pomoć užeta i sistema za podizanje. Unesrećeni je pri padu srećom zadobio samo lakše ozljede i ogrebotine, te ga nakon izvlačenja predajemo obitelji", otkrili su iz riječkog HGSS-a.