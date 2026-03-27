Hrabra akcija HGSS-a: Izvlačili ljude iz auta zarobljenih u snijegu sve do 2.30 ujutro

M.Da.

27.03.2026 u 19:19

Bionic
Reading

Stanica HGSS-a Rijeka ovih je dana imala puno posla s izvalčenjem ljudi iz teških i nepristupačnih terena. Posebno je upečatljiva akcija na gorskoj cesti gdje su izvlačili putnike iz dva automobila do pola tri ujutro

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) redovito se nalazi u situacijama kad mora spašavati ljudske živote u pogibeljnim situacijama. Tako je njihova riječka ispostava izvijestila o dvije intervencije koje su imali proteklih dana.

Prva je bila u Svetom Kuzmu, kad su u utorak morali spašavati berača šparoga koji je pao niz strm i nepristupačan teren.

"Odmah po pozivu na teren iz interventne baze Vežica kreće 14 članova HGSS stanice Rijeka s tri interventna vozila. Istima se na se na terenu pridružuje još osam članova koji na lokaciju dolaze vlastitim vozilima. Dolaskom na lokaciju pristupa se izvlačenju unesrećenog do obližnje ceste uz pomoć užeta i sistema za podizanje. Unesrećeni je pri padu srećom zadobio samo lakše ozljede i ogrebotine, te ga nakon izvlačenja predajemo obitelji", otkrili su iz riječkog HGSS-a.

Probijanje kroz snijeg

No, puno je teža intervencija bila na cesti Breze-Jasenjak, gdje su u četvrtak oko 20.20 dobili dojavu o osobi koja automobilom zapela u snijegu. U međuvremenu, još je jedan automobil zapeo u blizini.

"Zbog jake bure i napadalog snijega, te kasnije i srušenog stabla, automobil je ostao zablokiran te se nije bio više u mogućnosti kretati cestom", kazuju iz HGSS-a Rijeka i opisuju detalje akcije.

"Odmah po pozivu na teren iz interventne baze Vežica izlazi 15 članova HGSS stanice Rijeka s četiri interventna vozila. Do blokiranog automobila prva dolazi ralica koja, u koordinaciji s voditeljem akcije, počinje iskopavati auto do dolaska naših članova. Nakon što je ovaj auto oslobođen a osoba bila na sigurnom, ralica kreće u izvlačenje drugog automobila.

Put do drugog automobila blokiralo je srušeno stablo koje priječi cestu. Vozač ralice nas poziva u pomoć za deblokadu prometnice, te se vraćamo i pomoću vitla uklanjamo stablo kako bi se oslobodio put ralici do idućeg automobila", tvrde iz HGSS-a dodajući da je ta akcija trajala sve do 2.30 ujutro i prošla je uspješno.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVO: NEVRIJEME U ZAGREBU

najpopularnije

Još vijesti