Vatreni crv snimljen u Jadranu: Prelijepo izgleda, ali susret s njim može biti jako bolan

Vatreni crv nedavno je uočen i na otoku Krku . On pripada razredu mnogočetinaša (Polychaeta) koji ima čekinje poput bodlji kaktusa koje prodiru u kožu, što uzrokuje iritaciju kože i bolan osjećaj žarenja zbog ispuštanja neurotoksina (palitoksin).

Tijelo mu je smeđe-crvene i bijele boje, duljine 15-30 centimetara, a može narasti i do 70 centimetara. Aktivan je noću, dok se preko dana obično skriva. Obitava na kamenitim područjima do 20 metara dubine, a u toplijim morima i do 300 metara.

'Važno je naglasiti da ne napada ljude, već do uboda dolazi nenamjernim ili namjernim dodirom čovjeka', poručili su iz akvarija.