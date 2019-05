Varga: Kadrovi u zdravstvu su razvodnjeni kao loša bevanda

Prije gotovo dvije godine u Hrvatskoj je funkcionalno spojeno 12 bolnica. No, još uvijek nemamo konkretne podatke o postignutim rezultatima. Koliko to znači manje odjela, manje šefova, više rada. U Hrvatskoj su 63 bolnice, većina njih ne izvrši limite, a dugovi se gomilaju. O tome su u Dobro jutro, Hrvatska govorili Vili Beroš, pomoćnik ministra zdravstva; Siniša Varga, bivši ministar zdravstva i ravnatelj OB Varaždin Nenad Kudelić

Beroš je rekao da je bolnički sustav u RH davno razvijen i to neplanski i anarhično, zato imamo situaciju da imamo 63 bolnice i 12 791 bolničkih kreveta, što je previše, preskupo i neodrživo. Pojasnio je da je funkcionalno spajanje bolnica jedan od modela odgovora na te izazove, što su pokrenule prijašnje administracije. Dodao je da je u ovom trenutku integrirano 6 parova bolnica, u njima su nastojali napraviti sve da taj sustav naprave adekvatnim, prenosi HRT.

'Zbog nedostatka kadra potrebno je integrirati bolnice jer se tako dobiva koncentracija vrhunskih kadrova, visoko sofisticirane opreme i bolesnika, a to garantira kvalitetnu zdravstvenu zaštitu', kazao je. Varga kaže da je problem u odnosu državne vlasti prema lokalnoj upravi i regionalnoj samoupravi - htijenje racionalizacije sustava zdravstva se upleće se u dnevno politička pitanja. Na pitanje čemu otpor lokalne politike Varga kaže da se to doživljava kao nešto što je gubitak za lokalnu upravu, a zapravo je za pacijente to dobitak - da se doktori i sestre koncentriraju, da dobijemo centre izvrsnosti, podignemo razinu kvalitete i sigurnosti pacijenata.