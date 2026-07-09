Varaždin povećao ulaganja u dječja igrališta, prioritet sigurnost djece

Gradonačelnik Neven Bosilj izjavio je pri obilasku uređeno dječjeg igrališta u Biškupcu, da Varaždin ima 54 dječja igrališta, odnosno jedno igralište na približno 800 stanovnika, što ga svrstava među gradove s najvećom dostupnošću dječjih igrališta u Hrvatskoj.

„Od 2022. godine kontinuirano povećavamo sredstva za održavanje dječjih igrališta. Napravili smo sveobuhvatno snimanje stanja i želimo dodatno povećati sigurnost korisnika, prvenstveno naše djece”, rekao je gradonačelnik, dodavši da je u posljednjih pet godina obnovljena većina igrališta, dok je izgrađeno pet novih.