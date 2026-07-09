osigurano 350 tisuća eura

Varaždin povećao ulaganja u dječja igrališta, prioritet sigurnost djece

M.Či./Hina

09.07.2026 u 01:00

Neven Bosilj
Neven Bosilj Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Grad Varaždin ove je godine za održavanje, obnovu i dogradnju dječjih igrališta osigurao 350.000 eura, što je 100.000 eura više nego lani, a među prioritetima su povećanje sigurnosti djece i nastavak obnove igrališta

Gradonačelnik Neven Bosilj izjavio je pri obilasku uređeno dječjeg igrališta u Biškupcu, da Varaždin ima 54 dječja igrališta, odnosno jedno igralište na približno 800 stanovnika, što ga svrstava među gradove s najvećom dostupnošću dječjih igrališta u Hrvatskoj.

„Od 2022. godine kontinuirano povećavamo sredstva za održavanje dječjih igrališta. Napravili smo sveobuhvatno snimanje stanja i želimo dodatno povećati sigurnost korisnika, prvenstveno naše djece”, rekao je gradonačelnik, dodavši da je u posljednjih pet godina obnovljena većina igrališta, dok je izgrađeno pet novih.

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„Fokus nam je sigurnost djece. Zato postavljamo zaštitne ograde na igralištima uz prometnice kako bismo spriječili da djeca istrče na cestu”, kazao je Bosilj dodajući da je sada na području grada ukupno 14 ograđenih dječjih igrališta.

Usto, na brojnim lokacijama postavljene su nove vrste sprava kako bi djeci bile dostupne raznovrsnije mogućnosti za igru i razvoj motoričkih te društvenih vještina, dok je kroz projekt 'Varaždin pod krošnjama' posađeno dodatno drveće na lokacijama na kojima je nedostajalo prirodnog hlada.

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