Vanđelić: Postupak obnove je vrlo kompliciran, ali predavanje zahtjeva je sad pojednostavljeno

Damir Vanđelić, ravnatelj Fonda za obnovu, rekao je u večerašnjem HTV-ovom Dnevniku, govoreći o obnovi Zagreba nakon potresa, kako je moguće da će doći do povećanja cijene radova, ali da je to briga koja nas tek čeka

- Moguće je da će doći do povećanja cijena radova. Doći će i do uvoza radne snage da bi popunili neophodni fundus radnika koji će izvoditi te radove. Međutim, mislim da je to briga koja nas tek čeka. Sad nas čeka početak obnove i mislim da je zaista manja briga nedostatak radne snage jer su naši građevinski poduzetnici pokazali, recimo, od 2008. naovamo da su stanju već sa svojim inženjeringom raditi dvostruko veće prihode nego što su ih, recimo, ostvarivali u 2019. godini, rekao je Vanđelić.

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat rekao je da je potpisao 88 odluka za privatne kuće u Zagrebu, a u Fond još ništa nije stiglo. Vanđelić je objasnio o čemu se radi.