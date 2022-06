Vanđelić o udruzi Zrin: 'Političari kod nas trebaju naći ideje, otvoren sam za bilo koga od njih'

Damir Vanđelić bio je gost RTL Direkta te je pričao o udruzi Zrin. 'Mogla je biti slobodno formirana grupa, ali udruga se bavi javnim politikama. Imam listu preko 50 think tankova u Europi i svijetu koji se bave javnim politikama. Javna politika je zadatak svih nas građana da u njima participiramo i dijelimo takva razmišljanja', kazao je Vanđelić

'Bavljenje udrugom kao što je Zrin i definiranje javnih politika je zadaća svih građana. Imamo javne rasprave o mnogim zakonima, glas naroda se malo sluša. Na predstavljanju Zrina nismo dali svoje mišljenje, nego smo pokazivali statistike na razini svijeta koje vrijede za Hrvatsku i druge države. Po tim statistikama, u smislu glasa naroda, Hrvatska je pri dnu Europe. Zbog takvih principa je Hrvatska i na dnu Europe po BDP-u, korumpiranosti. To su činjenice i fakti', kazao je Vanđelić u RTL Direktu.

Vanđelić je i pojasnio svoju izjavu oko ulaska u eurozonu s obzirom da je rekao da je to kao da se ide u ring s Mirkom Filipovićem bez pripreme.

'Većina ljudi koje poznajem, mi smo za prihvaćanje eura kao valute dugoročno i to smo trebali napraviti ranije ili pričekat i sad i napraviti to za godinu ili dvije. Europa se nalazila u periodu nakon zadnje krize u razdoblju u kome je centralna banka radila stimulativne mjere i puštala novac prema članicama koje su imale euro. To je kao da ste imali svadbu, trajala je 10 dana, svi su se najeli i napili i imate situaciju da Hrvatska ulazi kad je sve pojedeno a trebat će čistiti iza svadbe i platiti račune. Ulazimo u pogrešnom trenutku. Zašto je takva dinamika ne znam, ali smatraju mnogi s kojima smo razgovarali da sada nije pravi trenutak. Trebali smo ili ranije ili pričekati godinu dvije', kazao je.