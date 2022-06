Vanđelić želi biti premijer, no koji su mu stvarni dometi? 'Skupio je ljude s kolca i konopca da ga ne bi zaboravili, ali bi mogao izazvati paranoju u politici'

Bivši šef Fonda za obnovu i predsjednik Nadzornog odbora Ine te nesuđeni kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba Damir Vanđelić predstavio je svoju Znanstveno-razvojnu inicijativu (skraćeno: ZRIN), 'nevladinu i nepolitičku udrugu koja će težiti tome da stvara ljude koji će znati što i kako treba napraviti'

Radi se o zanimljivom i šarolikom društvancu osoba za koje se tvrdi da su 'već ispunile svoje ambicije', svojevrsnom think-tanku koji će 'ponuditi prijedloge što bi trebalo napraviti kako bi Hrvatskoj bilo bolje' - ali i regrutirati buduće premijere i ministre, što je potvrdio i sam Vanđelić.

Udruga zasad neće prerasti u političku stranku, no ni to nije isključeno u budućnosti - pa i do idućih parlamentarnih izbora za dvije godine. Tek treba vidjeti kako bi na jednom mjestu funkcionirali dekan zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstva Gordan Gledec, profesorica na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta Vedrana Pribičević, nekadašnji državni tajnik za demografiju Marin Strmota i specijalist oftalmologije s Klinike za očne bolesti KBC-a Zagreb Ivan Škegro - ali i osobe koje su došle dati otvorenu podršku, poput bivše ministrice pravosuđa Vesne Škare Ožbolt, zastupnika Domovinskog pokreta Stjepe Bartulice, bivših Mostovih ministara Slavena Dobrovića i Tomislava Panenića, pa recimo Darija Juričana...

Sam Damir Vanđelić, podsjetimo, prije pet godina figurirao je i kao kandidat za premijera u navodnoj 'stručnoj vladi' koju je usred ozbiljnog zastoja koalicijskih pregovora namjeravala predložiti tadašnja predsjednica države Kolinda Grabar Kitarović. 'Legitimno, no kratkotrajno' 'On nesporno ima vrlo visoke političke ambicije: ne želi biti gradonačelnik, niti ministar, nego isključivo premijer. A takvu ambiciju osoba njegova profila može realizirati isključivo kroz veliku političku stranku, vjerojatno HDZ, što mu neće uspjeti pored živog i zdravog Andreja Plenkovića. Niti će ta stranka rušiti svog predsjednika sve dok uživa ovako visok rejting u javnosti', smatra komunikacijski stručnjak i politički analitičar Jerko Trogrlić. 'Vanđelić, dakle, traži političku platformu koja bi mu eventualno dala mogućnost odabira i preko koje će istovremeno osigurati da bude politički živ. To mu je potrebno jer je zapravo prestao biti politički bitan, relativno je nepoznat široj javnosti, pa sada gradi svoju poziciju. Radi se o legitimnom, no po svemu sudeći kratkotrajnom obliku djelovanja: udruga će mu biti od koristi do trenutka odabira smjera kojim želi ići. Zasad se očito nije uspio čvrsto vezati ni uz jednu stranu političkog spektra', dodaje Trogrlić.

Po njemu, Damir Vanđelić ima ambiciju isključivo biti u liderskoj poziciji - a malo je vjerojatno da bi mu to netko prepustio u već izgrađenoj političkoj strukturi. 'Možete li zamisliti da to učine bračni par Puljak ili recimo Most?' kaže Trogrlić. S druge strane, dodaje, političko tržište u ovom trenutku gotovo je potpuno prazno i u ulozi frontmena nalazi se Andrej Plenković i nitko drugi. 'Ne postoji vođa oporbe i moguće je da Vanđelić ima ambiciju zasjesti na to mjesto i biti protukandidat Plenkoviću ili eventualno uskočiti u njegove cipele kada on ode na neku drugu funkciju. No jasno je da premijer može postati isključivo onaj tko prikupi 76 ruku u Saboru, a realno i prirodno je očekivati da to bude osoba koju isture velike stranke. HDZ s jedne ili SDP i Možemo! s druge strane', zaključuje Trogrlić.

Politički analitičar Žarko Puhovski pak trenutnu poziciju Damira Vanđelića opisuje kao 'hermafroditsku'. 'Njegova inicijativa dokaz je da je, koliko god se javnost negativno izjašnjavala o politici, ona i dalje privlačna i 'seksi' velikom broju ljudi. Tomu svjedočimo na svakim izborima: na njima se pojavljuju tisuće i tisuće osoba kojima je dosadno u životu. Nije moguće da su toliko naivni da ne mogu predvidjeti da će izgubiti, ali u tih nekoliko tjedana barem se vesele, igraju ozbiljne politike, bave se zaplotnjačkim aktivnostima i barem nisu kod kuće pod kontrolom supruga ili supruge. Vanđelić nema prvoklasan politički talent, nema pored sebe prvoklasne intelektualne snage i nema organizaciju koja bi mu donijela političke bodove. Ova udruga služi samo tome da ga ljudi ne bi zaboravili', smatra Puhovski. 'Da, on se najviše boji zaborava i toga da završi u rubrici 'Kucamo na vrata zaboravljenih asova'. Za profesionalnog političara ili političarku to je razumljiv strah, no Vanđelić se u javnosti konstantno pojavljuje kao stručnjak, premda nije jasno za što je stručan, a istovremeno se ponaša kao političar. To ne važi samo za njega, nego recimo i za Borisa Jokića: reference su mu stručne, a ponašanje političko', dodaje Puhovski.