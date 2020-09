Vakula otkrio kakvi nam dani slijede i hoće li ljubitelji iznadprosječno toplog babljeg ljeta biti zadovoljni

Dugonajavljivana promjena vremena prouzročila je mnogobrojne nevolje, ali i donijela nekima željno osvježenje nakon većinom "toplog" i "vrlo toplog" kolovoza, barem prema još neslužbenim klimatološkim ocjenama. Pritom je u većini hrvatskih krajeva od nedjelje do utorka ujutro bilo i lokalno obilnije kiše - na pulskoj zračnoj luci, primjerice, tijekom manje od 24 sata čak 103 litre - više od prosjeka za cijeli rujan.

Temperatura zraka ujutro će biti od 8 do 12 °C, uz more 14 do 18 °C, a poslijepodne 23 do 25 °C, u gorju oko 19 °C. Toplije poslijepodne nego u utorak bit će i u Dalmaciji, ponegdje i uz 27, 28 °C. Prevladavat će sunčano, uz prolazno umjerenu naoblaku, a u unutrašnjosti je ujutro mjestimice moguća magla. Gdjegod umjerenu buru zamijenit će podjednako jak maestral, uz koji će more biti malo do umjereno valovito. Podjednako manje vjetrovit dan i valovito more nego u utorak bit će i na jugu Hrvatske, uz nastavak nadmetanja oblaka i sunca, te uz temperaturu uglavnom primjerenu početku rujna.

U nastavku tjedna bit će stabilnije i danju toplije, ali u kopnenom području nakon razmjerno svježih i maglovitih jutara. Malo kiše može pasti samo ponegdje, uglavnom u četvrtak u zapadnim krajevima, posebice u gorju. I na Jadranu sljedećih dana sve manje oblaka. No još u četvrtak povremeno će ih biti dosta, pa se ne smije isključiti ni mogućnost mjestimične kratkotrajne kiše, uglavnom na sjevernom dijelu. Uz noćnu i jutarnju buru, čak sve češće burin te dnevni maestral, temperatura zraka bit će u porastu, a i more će i dalje biti većinom razmjerno toplo.