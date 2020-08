Stižu pljuskovi i zahlađenje, idući tjedan temperature prikladne prvim danima rujna

U nedjelju pretežno, a od sredine dana djelomice sunčano očekuje se u središnjim predjelima. Uz jači razvoj oblaka moguć je i poneki pljusak s grmljavinom, osobito potkraj dana, a uglavnom na sjeverozapadu i prije. Pritom može biti i izraženiji, ističu iz DHMZ-a

Na zapadu Hrvatske porast naoblake, osobito u drugom dijelu dana uz mjestimice kišu, pljuskove i grmljavinu, te moguće nevere. Očekuju se i obilniji pljuskovi, ponajprije u unutrašnjosti Istre i na riječkom području . Puhat će većinom umjereno i jako jugo, a u drugom dijelu dana i jugozapadnjak. More umjereno valovito do valovito. Jutro toplo, ne samo na sjevernom Jadranu, a popodnevna temperatura većinom niža od današnje.

Bit će manje vruće nego na istoku, a ujutro između 17 i 20. Vjetar do umjeren južni i jugozapadni, prognozira DHMZ.

U Dalmaciji se temperatura u nedjelju neće mijenjati - noću i ujutro često vrlo toplo zbog juga, a zatim vruće, pogotovo u Zagori, gdje se očekuje i do 35 stupnjeva. I u nedjelju još pretežno sunčano, no od sredine dana uz više oblaka na sjevernom dijelu. Jugo jako, mjestimice moguće i olujno uz jače valovito more. Na južnom Jadranu u nedjelju mnogo sunca, umjereno i jako jugo, noću većinom vrlo toplo, a danju vruće.

Promjena vremena na jug stiže tek potkraj ponedjeljka dok će se na srednji Jadran proširiti već početkom ponedjeljka. Pritom su na cijelom Jadranu moguće mjestimice izraženije nevere, može biti i pijavica, a bit će i lokalno obilnijih pljuskova s grmljavinom. Temperatura u zamjetnom padu.

U utorak prestanak kiše i pljuskova, a zatim i djelomično razvedravanje. Zapuhat će sjeverozapadnjak i bura koji mogu biti i jaki. Na kopnu u ponedjeljak također glavnina promjene vremena uz znatno osvježenje. S jačim naoblačenjem bit će kiše i grmljavine, pa i lokalno nevremena s obilnim pljuskovima, osobito u središnjim i gorskim krajevima.

U utorak smirivanje, a zatim djelomice sunčano, uglavnom suho i ne odveć toplo - prikladno prvim danima rujna.