Vakula o privatnom životu i meteorologiji: Najteže je prognozirati kišu

Zoran Vakula nekoliko je tjedana radio kao nastavnik ali je shvatio da to nije za njega. Ako želiš biti zanimljiv, edukativan, pružiti maksimum u rasporedu satnice - moraš silno voljeti taj posao, kazao je Vakula za HRT . Iznimno je, dodaje - zahvalan svim profesorima koji svakodnevno daju sebe, jer to ne može svatko.

Prve ljubavi

Zaljubljivao se kaže, još u osnovnoj školi i "kilometara biciklom se navozao u Pitomači i okolici, ali bez nekog velikog uspjeha".

- Nisam baš bio markantan, iako sam se bavio sportom, ali faca je bila štreberska, rekao je. Tijekom razgovora kazao je kako nije bio "naporan učenik", ali je imao želju pokazati ono što zna.

Šef ministranata i predsjednik omladine

I dan danas, dodao je, nije mu jasno zašto ga je kapelan postavio za "šefa ministranata". Bio je predsjednik pionira, pa predsjednik omladine, a završio je i dvije političke škole.

- To se moglo, osim ako je netko bio ultra neumjeren. Moji su Hrvati, ali ništa ekstremno. Kad smo odlazili u JNA slavilo se. Bila je hrvatska zastava, pjevalo se 'Ustani bane'. Moj tata je došao i rekao 'Veselite se, pijte, ali što tiše da ne bi bilo problema, prisjetio se Zoran Vakula. Složio se s izjavom svojeg prijatelja da 'nije izvorno znanstvenik nego novinar' rekavši: "Diplomirani sam inženjer fizike, ali dan danas sebe ne osjećam znanstvenikom, fizičarem. Ja sam svestran, trudim se biti kvalitetan u svemu. Imam znanstvenih radova, ali to nije to". Dodao je da je sretan što na svoj način promovira znanost.

Osnovnoškolac koji je pisao vijesti u rimi

Da je postao novinar radio bi kaže - vjerojatno u informativnom ili dokumentarnom programu. Još u osnovnoj školi zanimale su ga vijesti i iz tog vremena ima sačuvane vijesti koje je napisao u rimi za radio Đurđevac i radio Viroviticu.

Ljubavnu poeziju nije pisao, ali ima erotske poezije koju planira objaviti pred penziju, dodaje. Fiziku je upisao na prijedlog profesorice koja mu je rekla da bi u tom slučaju mogao raditi i u industriji i kao novinar.

Meteorolozi vs. aplikacije

- Kompjuterske aplikacije su jedan izračun, jednog modela atmosfere. Meteorolozi svakodnevno pregledavaju stotinjak izračuna različitih modela atmosfere za isto razdoblje, za isto područje. Dobivamo ansambl prognoze i spoznajemo koliko ustvari ne znamo, kazao je Vakula. Dodao je kako prilikom objave teksta na portalima nastoji biti blagonaklon s ljudima koji su zaduženi za klikanost. Kad vidi neprimjereni naslov pošalje mail sa zamolbom da ne bude 'bombastičnosti'. Na HRT-ovoj prognozi, kaže - nema senzacije, samo informacije.

Što je najteže prognozirati?

- Najteže je prognozirati kišu. Ako hoćeš prognozirati kvalitetno za neko mjesto. Iz kojeg će oblaka biti najteže kapljice da bi pale. To je za mene najteže, pogotovo u gorju - ako hoću prognozirati u minutu, rekao je Vakula i prisjetio se izjave profesora meteorologije Ivana Penzara - "Oblaci se u gorju ponašaju kao muški psi u blizini drveća - nekad ne znaš pokraj kojega će se 'olakšati'". Komentirajući navode 'nevjernih Toma' o globalnom zatopljenju ponovio je kako svakodnevni podaci mjerenja u Hrvatskoj i svijetu postoje od sredine 19 stoljeća, što je jako puno.

Zatopljenje je neupitno!

- Čovjek bi rekao da smo sve već doživjeli, ali iz godine u godinu doživljavamo nove ekstreme. Pritom, srednja godišnja temperatura zraka raste trendom koji je neupitan. (...) Za Zavižan je trend identičan kao i za gradove, kazao je Vakula. Bez obzira na varijacije - zatopljenje je neupitno, dodao je.

- Zemlja i bez nas proživljava ledena i topla razdoblja. Sad smo neupitno u toplome dobu, ali smo mi ljudi barem malo pridonijeli porastu temperature. (...) Priroda više nije u ravnoteži kao kad smo mi bili mladi. Snjegovi su bili češći a temperatura niža, upozorio je Vakula. Komentirao je i projekcije buduće klime u Hrvatskoj. Radi se, kaže o sažetku.

- Vrlo vjerojatno će nastaviti uzlazni trend temperature uz blagi pad količina oborina. Primorski dio Hrvatske vjerojatno će imati malo više oborina, a kontinentalno manje oborine. Sad bi bombastično bilo reći - pretvaramo se u pustinju. Ali poljoprivrednici bolje od mene znaju s čim se sbore i koje su kulture promijeili. Danas lavanda i limun bez problema uspijevaju u kontinentalnom dijelu, kazao je.

Mali je milijun mogućih scenarija koji se temelje na znanstvenom istraživanju, kazao je. - Jedan od njih jest da će doći do ledenog doba, samo je pitanje kada. Teško da će se dogoditi u slijedećih desetak godina. Ali daljnje zatopljenje u slijedećih deset godina je vrlo vrlo vjerojatno. Zemlja će nastaviti živjeti, ali pitanje je hoće li naša civilizacija kao ovakva - prilagođavati, kazao je.

Tome u prilog upozorio je i kako je u Hrvatskoj danas znatno manje šuma. A one su, dodao je - jddan od mogućih spasitelja zemaljske kugle.

Hoće li poljoprivreda preživjeti?

Jedan od mogućih scenarija je i da će Europa u idućih pedesetak godina postati primjer globalnog zahlađenja, potvrdio je. Međutim, pitanje je kada i kako ćemo do tada preživjeti, poručio je Vakula i upitao: "Hoće li poljoprivreda opstati?".

- Poanta svega je. Smanjimo i kao podjedinci svoj utjecaj na svijet koji nas okružuje i nadajmo se da će priroda lakše doći u ravnotežu, zaključio je.

Odgovarajući na pitanje zašto je sve ove godine ostao vjeran HTV-u premda su mu druge tv kuće nudile unosne angažmane kazao je kako je još od fakulteta "koketirao s HRT-om". Imao je ponude i iz Hrvatske i iz BiH.

'Ako budem iste pameti - ja sam sa 60 godina u mirovini'

- Odlučio sam ostati ovdje. Nadam se da ću imati odgovarajuće uvjete da ostanem ovdje do mirovine koja će biti prije 65. godine. Prve uvjete ću imati po sadašnjem zakonu će biti 60/35. Ako budem iste pameti - ja sam sa 60 godina u mirovini, kazao je. Naglasio je kako treba znati stati i ostaviti drugim ljudima mjesta da se zaposle.

Vakula je u emisiji odgovorio i na pitanja kakvo vrijeme najviše voli, zašto ga nema na društvenim mrežama te kako radi s mladima i u kojim je situacijama opaka cjepidlaka.