Vakula spominje i prve pahulje: 'Kao da je početak studenog'

Barem prema trenutačno najvjerojatnijim vrijednostima najviše dnevne temperature zraka. I te i najniže dnevne vrijednosti vrlo vjerojatno će u većini Hrvatske biti bliže prosječnima za početak studenoga, a ne listopada. Pritom u najvišem gorju mogu zalepršati i prve snježne pahulje nakon ljeta.', najavio je HRT-ov meterolog Zoran Vakula .

'Kao da barem malo teži ravnoteži, priroda nam ovaj tjedan pokazuje kako u doba globalnog zatopljenja i klimatskih promjena imamo i povremena, rijetka lokalno znatnija zahladnjenja. Stoga ćemo nakon jednog od 10, ponegdje čak i 5 najtoplijih rujana u povijesti mjerenja, u većem dijelu Hrvatske imati jedno od 5 najhladnijih prvih listopadskih petodnevlja.

Kako je istaknuo u svojoj vremenskoj prognozi, u utorak prijepodne u Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će djelomice sunčano, zatim oblačnije, uz malu vjerojatnost za ponegdje malo kiše. Uz tiho ili slab vjetar, te mjestimičnu kratkotrajnu maglu, najniža temperatura bit će od 6 do 8 °C, a najviša 14 do 16 °C.

Hladniji dan od prosječnog posljednjeg rujanskog bit će i u središnjoj Hrvatskoj, manje zbog jutarnjih 7 do 10 °C, a više zbog dnevnih - samo 12 do 15 °C, uz pretežno oblačno vrijeme i povremeno slabu kišu. I na zapadu malo sunčanih sati i puno oblaka, te povremena mjestimična kiša, češća u oblačnijoj Gorskoj Hrvatskoj.

Bura i istočnjak slabi do umjereni, navečer u jačanju, pa more do tada malo i umjereno valovito. Temperatura zraka ujutro najniža od 4 do 9 °C, na sjevernom Jadranu 12 do 16 °C, a poslijepodne najviša od 18 do 21 °C, u gorju 9 do 15 °C. Južnije - sunčanije i toplije, poslijepodne uglavnom od 20 do 24 °C, a ujutro od 7 do 10 °C, uz more oko 15 °C. Prema kraju dana sve oblačnije, uz malu vjerojatnost kiše te još manju za grmljavinu. Nakon noćne i jutarnje većinom umjerene bure, zapuhat će malo slabiji jugozapadnjak, a navečer ponovno jača bura. Na jugu Hrvatske podjednako ne odviše vjetrovito i valovito, uz uglavnom sunčano vrijeme te mnogima ugodno toplo za kraj rujna - ujutro većinom od 12 do 17 °C, a poslijepodne oko 24 °C.

Vrijeme od sredine tjedna

Sredinom tjedna sve hladnije, ne samo zbog niže temperature, koja će se ujutro u gorskim krajevima unutrašnjosti jako približiti 0 °C, nego i zbog povremeno umjerenog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. I pritom u većini mjesta svakodnevno barem malo sunčanih sati, vjerojatno najviše u petak, ali u srijedu i četvrtak i povremena mjestimična kiša, u najvišem gorju možda i poneka pahulja.

I na Jadranu promjenjivo i nestabilno, gotovo svakodnevno uz mogućnost pljuskova, te sve hladnije, kao rijetko kada početkom listopada, uz prevladavajuću buru, često jaku i olujnu, ponegdje i s orkanskim udarima, osobito u srijedu i četvrtak, kada je najbolje ne ploviti.