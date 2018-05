Vakula najavio olujna nevremena diljem zemlje, no za vikend ipak stiže promjena

Razdoblje promjenljivog vremena u Hrvatskoj i okolici nastavlja sve do petka. Dapače, još i pojačava. I to ne zbog dolaska neke fronte s hladnim zrakom, nego zbog ciklone u višim slojevima atmosfere, uz koju će postojati velika vjerojatnost za mjestimična olujna nevremena, najavljuje Zoran Vakula u prognozi za HRT

A već u noći i ujutro kiše i grmljavine, ponegdje vjerojatno i obilnijih pljuskova, pa i nevremena, bit će u gorju i na sjevernom Jadranu, gdje će prevladavati slabo do umjereno jugo, te uz njega malo do umjereno valovito more. Temperatura zraka uz more i u Istri niža nego danas - ujutro 14 do 18 °C, a u gorju viša - 9 do 12 °C. Najviša dnevna između 20 i 23 °C, u gorju oko 19 °C.

I na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije kiše i grmljavine, ponegdje vjerojatno i olujnog nevremena, bit će već u noći i prijepodne, a nestabilno će biti i u nastavku dana, malo manje toplog od današnjega. Uz često umjereno jugo more će biti malo do umjereno valovito, a vidljivost u noći mjestimice smanjena zbog sumaglice.

Nestabilno i na jugu. Već od jutra. Uz promjenljivu naoblaku i povremenu kišu i grmljavinu, temperatura zraka uz more malo će se mijenjati, a u unutrašnjosti će dnevni hod biti izraženiji.