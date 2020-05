U posljednja 24 sata broj novooboljelih porastao je za sedam, no preminule su i dvije osobe u Koprivnici, iznio je na press konferenciji Nacionalni Stožer civilne zaštite.

23:11 Na Islandu se zaključno s proteklim tjednom oporavilo 97 posto oboljelih od covida-19 a pojavila su se samo dva nova slučaja u sedam dana te izgleda da je u zemlji zaraza gotovo u potpunosti eliminirana, priopćila je islandska vlada u srijedu. Nakon što je početkom ožujka utvrdio prve slučajeve zaraze Island je uveo stroga ograničenja aktivnosti i kretanja, zatvorio je škole, zabranio veća javna okupljanja i uveo stroga testiranja i strategiju praćenja kontakata i kretanja kako bi suzbio širenje covida-19. >>>Cijeli tekst<<<

22:45 Najveće pitanje je bilo što je gornja granica opasnosti i sada po prilici to znamo. Maksimalan broj ljudi koji bi u Hrvatskoj umro da pustimo virus da se potpuno proširi jest oko 20.000. To je jako puno ljudi i mi to ne možemo dopustiti rekao je Gordan Lauc, ali upozorava i kako nije rješenje potpuno zatvaranje društva >>>Cijeli tekst<<<

22:01 Karta Europe s ucrtanim brojkama o širenju i posljedicama ne griješi: Koronavirus je jače pogodio bogatije narode zapadne Europe nego zemlje istočne polovice EU-a, gotovo bez iznimke. I svi se slažu da je jasan razlog tome >>>Cijeli tekst<<<

21:49 Srbija ukinula izvanredno stanje; do 5 ujutro traje posljednji policijski sat >>>Cijeli tekst<<<

21:27 Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u srijedu je upozorio na rizik ponovnog uvođenja karantena ukoliko zemlje koje ukidaju mjere uvedene zbog pandemije tranziciju neće voditi "krajnje oprezno i postupno" >>>Cijeli tekst<<<

20:32 Španjolski premijer Pedro Sanchez u srijedu je osigurao dovoljan broj glasova kako bi za još dva tjedna produljio izvanredno stanje što će vladi, koja polako ublažava mjere izolacije, i dalje omogućuti kontrolu kretanja ljudi >>>Cijeli tekst<<<

20:08 Jedna indijska savezna država u srijedu je otkazala vlakove za radnike migrante kako bi se mogli nastaviti građevinski radovi, a mnogi su taj potez prozvali poticanjem prisilnog rada >>>Cijeli tekst<<<

20:01 Učenicima osnovnih škola Koprivničko-križevačka županija preporuča da se ipak ne vrate u školske klupe, a školsku godinu završe nastavom na daljinu >>>Cijeli tekst<<<

19:15 Plan britanske vlade o provođenju 200.000 testova dnevno, kako je najavio premijer Boris Johnson, usmjeren je prema povećanju kapaciteta i širenju programa testiranja na covid-19, priopćio je u srijedu vladin glasnogovornik.

17:55 Njemačka će u sljedećim tjednima postupno ukidati dio restrikcija uvedenih u sklopu borbe protiv epidemije koronavirusa a o brzini i obimu ukidanja odlučuju same savezne pokrajine, priopćila je kancelarka Angela Merkel u srijedu >>> Cijeli tekst<<<

17:26 Europa mora izvući pouku iz koronakrize i zajamčiti svoju stratešku neovisnost u ključnim područjima poput proizvodnje lijekova, stvaranja zaliha i čak premještanja proizvodnje, ocijenio je u srijedu šef europske diplomacije Josep Borrell >>> Cijeli tekst<<<

16:41 Vjeruje se kako je diljem svijeta zaraženo najmanje 90.000 zdravstvenih radnika, a možda i dvostruko više, objavilo je u srijedu Međunarodno vijeće medicinskih sestara i tehničara (ICN) >>> Cijeli tekst<<<

16:22 Više od dvije trećine ljudi anketiranih u 20 afričkih zemalja ostat će bez hrane i vode ukoliko će morati ostati kod kuće dva tjedna, objavio je u srijedu BBC pozivajući se na istraživanje Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ACDCP) >>> Cijeli tekst<<<

16:05 Postrojba oružanih snaga BiH, čija je zadaća atomsko-biološko-kemijska obrana (ABKO), po prvi put je angažirana za pomoć civilnim institucijama u epidemiji koronavirusa i uspješno je provela dezinfekciju otvorenih površina i objekata u Maglaju, potvrđeno je u srijedu >>> Cijeli tekst<<<