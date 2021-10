Plenković optužio Milanovića da provodi 'puzajući državni udar'!

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Dubrovniku se osvrnuo na sukob predsjednika RH Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića

Kazao je da nas je covid koštao 40 milijardi kuna, a pet milijardi je otišlo na djelatnosti u turizmu tj. 190 tisuća radnika u turizmu, kazao je premijer na Danima hrvatskog turizma u Dubrovniku.

Kaže da se razgovaralo o radnoj snazi koje nedostaje. Pitanje je, kaže, kako zadržati sezonske radnike, ali i u ubrzanoj proceduri za one koji dolaze iz zemalja koje nisu članice EU.

'Vidio sam nedopustivo ponašanje predsjednika republike.Ovo se može nazvati puzajućim državnim udarim. Očito se jugo preselilo u Slavoniju. To je suprotno zakonu, to je nedopustivo. On je u ovih godinu dana kršio Zakon o sudovima, Zakon o obarni...', kazao je.

Kazao je da je za 9. studenog zakazana sjednica Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost.

'Banožić je od danas jači i snažniji ministar nego je bio jučer i Milanović će morati naći način da surađuje s njim', kazao je i dodao da što više Milanovića napada Banožića, to će on biti jači ministar.

Takav pritisak koji radi predsjednik RH na šefa Glavnog stožera Hrvatske vojske je nedopustiv. I ja sam supotpisao za Hranjevo imenovanje. Ovo je nezakonito ponašanje, nema prepirke. Tu lažnu tezu o prepirkama mičete iz etera. Dezinformirate hrvatsku javnost', kazao je premijer novinarima.

'Ako netko zabranjuje ministru obrane da govori, što je to, privatiziranje Hrvatske vojske?!', pita se premijer.

Na pitanje o dogovoru o imenovanju veleposlanika, premijer je kazao da Milanović ima kao kandidate bivše SDP-ove župane koji s diplomacijom nemaju veze.

Na pitanje zašto je opet to na stolu, kazao je da je to stalno stanje. Nema prepirki oko izbora predsjednika Vrhovnog suda. Postoji procedura, a ne nezakonito forsiranje kandidatkinje mimo procedure', kazao je. Kaže da nisu isključivi jer su podržali Dobronića za šefa Vrhovnog suda. I Hranj je, podsjeća, imenovan zajednički.