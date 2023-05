Plenković: Omogućit ćemo građanima veće plaće, evo kada će detalji

Plenković je, nastavno na pisanje tportala, potvrdio da će Vlada u četvrtak, sukladno preporukama stručnjaka, epidemiologa iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, donijeti odluku vezanu uz eventualno proglašenje kraja epidemije koronavirusa.

"Sutra je uži kabinet, Vlada je u četvrtak, u četvrtak ćemo donijeti odluke sukladno onome što smatraju stručnjaci iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo", rekao je premijer odgovarajući na pitanje je li mu ministar Vili Beroš predložio da se proglasi kraj epidemije.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u petak je, naime, objavila da covid-19 više ne predstavlja izvanrednu globalnu zdravstvenu krizu. Riječ je o tome da odluke koje je donijela WHO sigurno imaju reperkusije za prekogranični element mjera, dodao je premijer, a onda je na svakom od nas, i to ljudima koji su stručni, epidemiolozi, da predlože Vladi što u ovakvim okolnostima učiniti putem Ministarstva zdravstva.