[UŽIVO] Petrov: Kako će se ljudi držati mjera ako se premijer ne drži; Beroš: Ja se pozdravljam laktovima

U studiju RTL-a sučeljavaju se kandidati s vrha liste u X. izbornoj jedinici - Ruža Tomašić, Željko Kerum, Vili Beroš, Arsen Bauk i Božo Petrov.

Sučeljavanje je počelo s pitanjem o turizmu koji je važan sektor u X. izbornoj jedinici.

Arsen Bauk je kazao da je HDZ pogriješio što je organizirao izbore dok još epidemija nije gotova i na taj način poslao poruku građanima da se mogu opustiti. 'Upozoravali smo da je to kocka i rizik i čak dvojili da glasamo za raspuštanje izbora, no HDZ je pitao koja je to oporba koja se boji izbora. Mi smo se bojali za zdravlje građana i ta bojazan je bila opravdana', kazao je Bauk.

HDZ-ov Vili Beroš je komentirao situaciju oko izbijanja koronavirusa na teniskom turniru u Zadru.

'Postoje pravila pod kojim netko može organizirati nešto. Kad je organizator uputio upit HZJZ-u, dobili su odobrenje da mogu organizirati događaja, ali pod određenim uvjetima. Ti uvjeti se očito nisu u potpunosti pridržavali. To jest odgovornost organizatora, ali i svih nas', kazao je Beroš.