Penava: Situacija u Slavoniji je dramatična, izgubili smo 25 posto stanovništva. Marić: HDZ je usporio trend iseljavanja

Večeras su se na RTL- u sučeljavali Zdravko Marić, HDZ-ovac i ministar financija; Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara i donedavni HDZ-ovac, a sad član Domovinskog pokreta Miroslava Škore; Sabina Glasovac iz SDP-a te HNS-ovac Ivan Vrdoljak

'Možda je najbolji opis toga što se u Slavoniji i Baranji događa dao premijer Plenković kad je rekao da HDZ pobjeđuje u dijelovima zemlje koji su u demografski lošijem stanju. To je jedna od rijetkih istina koje imamo prilike čuti. Nažalost dijelovi Hrvatske kojima vlada HDZ ne napreduju, a jedna od žrtava takve politike je Slavonija i Baranja. Naš program baziramo na poljoprivredi, na digitalnoj ekonomiji kojima možemo otvoriti nova radna mjesta, poticanje i buđenje prerađivačke industrije, ali i potencijal održivog razvoja', odgovorila je Glasovac na prvo pitanje što će napraviti ako njezina stranka osvoji vlast.

Marić se pohvalio kako je za vrijeme aktualne Vlade su u Slavoniju uložene milijarde kuna.

'Ukupni okvir projekta Slavonija, Baranja i Srijem je oko dvije i pol milijarde eura, do sada je ugovoreno oko 13 milijardi kuna, pet milijardi kunapovučeno, ravnomjerno raspoređeno. Ovo u Slavoniji je slojevit problem koji nije nastao preko noći, pa se ne može ni riješiti jednom mjerom, nego kombinacijama mjera populacijske i obiteljske politike, znate da smo rekli delimitiranje roditeljskih naknada, s druge strane su porezne politike', rekao je Marić.

'Što se tiče iseljavanja prema podacima iz 2018. trend iseljavanja smo usporili, a povećan je broj useljavanja', istanuo je Marić.

Penava je istaknuo kako je situacija u Slavoniji dramatična. 'U zadnjih 20 godina izgubili smo 25 posto stanovništva', naglasio je Penava.

'Dokle god ne uspostavimo situaciju da svaki proizvod sela, od jabuka do jajeta da ima cijenu i da onaj koji to proizvede može to po određenoj cijeni predati, nećemo moći svjedočiti povratku slavonskog sela, jer seljak nema što raditi na tom selu', rekao je Penava.

Vrdolja smatra kako u slavonske gradove treba vratiti industriju. 'Slavonija je bila najmoćnija u bivšoj zemlji zbog jake industrije. Nužna je reindustrijalizacija koju će financirati HBOR', rekao je Vrdoljak.

SDP-ovka Glasovac je naglasila da HDZ-ov projekt Slavonije ne postoji.

'Slavonija je dobila dio sredstava kao i ostale četiri regije u Hrvatskoj, ono što joj pripada. Neugodno mi je slušati ove jedne te iste priče i obećanja. Danas obećavaju delimitiranje roditeljskih naknada, dakle 12 mjeseci pune plaće za jednog roditelja. To su obećavali i prije četiri godine. I ne samo to obećavali su i tisuću kuna za novorođeno dijete. Potcjenjuju Slavonce i Baranjce prodajući im svake četiri godine jedne te iste priče', izjavila je Glasovac.

Naravno Marić se nije složio s Glasovac. 'Jutros sam bio u poduzetničkoj zoni u Gradištu kraj Županje. Tamo imate drvno znanstveni projekt vrijedan 25 milijuna kuna, inkubator Slavonski hrast. Namjera je dići na višu razinu problematiku u središtu spčvanskog bazena, bogate šume, da nemamo više situacije da izvozimo trupce da bismo uvozili namještaj. Ljudi s kojima sam razgovarao kažu osigurajte nam sirovinu. To je isključivi projekt Slavonija, financiran iz državnog proračuna. Što se tiče pojedinih obećanja, emisija je prekratka. Pogledajte u našem programu što je ispunjeno, velika većina jest, neću se ni referirati na ono što je bilo u Planu 21 za koji je čelnik SDP-a rekao da je figurativan', izjavio je Marić.