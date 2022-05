[FOTO/VIDEO] Milanović: Ursula von der Leyen dolazi u Mostar položiti cvijeće na grob bosanskih Hrvata. To je Plenković isposlovao

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Pule u povodu Dana oslobođenja i Dana grada Pule. Nakon sjednice obratio se medijima

'Znate kad je to bilo, 18. veljače. Prije dva i pol mjeseca. Kada bi naši ljudi, političari, Plenković čitali ono što pišu institucije konkretno hrvatskog naroda u BiH, a ne bavili se točkama i zarezima u besplodnim, kilavim briselskim traktatima, onda bi možda nešto shvatili. To je ozbiljna stvar što oni najavljuju. Ne bih htio da to ode u tom pravcu. Bude li na kraju otišlo u tom pravcu, ja ću ih podržati', rekao je Milanović komentirajući jučerašnje priopćenje Čovića u kojem se govori o teritorijalnom preustroju BiH.

'Radije bih da se riješi načinom i metodama koje ja predlažem, a to je ovaj slučaj širenja NATO-a, to je hrvatski trenutak istine. Ili smo nacija ili nismo. Ako nismo, da se brate raziđemo, da priznamo da postoje ovi u BiH koji su treća klasa i mi koji se za njih uopće ne brinemo. Ili ćemo političkim pritiskom kroz NATO, da nas se ne tretira kao krušne mrvice koje vrapci jedu na podu, isposlovati to, istjerati pravdu, da se problem izbornog zakona riješi ukazom visokog međunarodnog predstavnika', kazao je Milanović. 'Za nekoliko dana dolazi u Sarajevo i Mostar predsjednica EK-a, to je Plenković isposlovao. To je valjda pogrebna zabava, žena valjda dolazi donijeti cvijeće na grob', rekao je Milanović. 'Očekujem od HRT-a da ne bude Yutel, da se malo založi', dodao je. 'Ovo ispada kao moja solo igra, ja mogu ovako i onako, ali Hrvati će ići na institucionalno povezivanje, praktički treći entitet. O tome se radi, to piše u tim dokumentima i ljudi su se za to spremili. To neće proći bez tenzija. Premijer očito ne razumije, a onda mu nije ni stalo', dodao je.

Komentirao je i sjednicu VNS-a, podsjetivši da je premijer prije dva mjeseca tražio da se sastanu zbog Ukrajine. 'Ovo što se događa u BiH postalo je akutno jer je dugo netretirano. Sad se moramo naći. Moramo imati zajednički stav. Ne mogu u NATO-u blokirati, ja mogu samo dati naputak ambasadoru da bude protiv. Moramo sjesti i zauzeti zajednički stav', rekao je Milanović. 'Djelujem kao ucviljena šiparica, ali neću prestati upozoravati', poručio je Milanović. 'On je ukrao nešto i drži to kao Baja Patak jer on gubi sve. Bakir može, Bakir igra drugu vrstu igre. Komšić i to jedno društvo igra na hrvatsku slabost brojeva jer Hrvata nema dovoljno. Komšić već godinama krade, ja sam nasjeo na to prije 12 godina i nikad više', komentirao je i poruke Željka Komšića.

'Jučer su raspisani izbori u BiH po kriminalnoj proceduri. I sad će - što? Doći predsjednica Europske komisije? Radije neka pošalje vijenac', rekao je Milanović. Na pitanje bi li pristao da Čović predstavlja Hrvate u BiH, rekao je da mu je svejedno. Kazao je i da je Dodik partner i da nije četnik. 'Kakva povezanost s Putinom? Putin ni ne zna da on postoji', rekao je.