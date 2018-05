[UŽIVO] Plenković: Tko će provesti reforme ako ne HDZ?; Jandroković: Nismo slučajni odabir građana, najjači smo!

Iza 11 sati u Ciboni započeo je 18. Opći sabor HDZ-a, no kojem će izaslanici izmjeniti stranački Statut, ali i prema riječima glavnog tajnika stranke Gordana Jandrokovića, pokazati snagu HDZ-a. Na skupu se pojavilo 5.000 izaslanika, članova stranke i gostiju, a u raspravi će se vidjeti hoće li biti kritičkih tonova

12:57 'Najveće nasljeđeno pitanje hrvatske tranzicije je Akrokor', kazao je Plenković, posvetivši dio svog govora tom problemu.

'Zaboravlja se da je do krize došlo zbog neodgovornosti bivše uprave', poručio je. 'Nije bilo novca za plaće, a police su postajale sve prazine, a Uskrs je dolazio. Reagirali smo isključivo i jedino u interesu hrvatskog gospodarstva', kazao je.

12:40 'Ovaj Sabor je važan i kako bismo pokazali svima kojima kroz pokušaje destabilizacije nastoje ostvariti politikantske interese da im opće dobro građana nije na prvom mjestu', rekao je Plenković.

'Tko će u Hrvatskoj provesti reforme i voditi je naprijed ako ne HDZ'?, kazao je Plenković.

Pobrojao je sve s čim se HDZ morao suočiti - slučaj Agrokor, požari, poplave, Petrokemiju. 'Unatoč tome sačuvali smo stabilnost bez novih izbora. Ne posežemo za izborima svake godine jer to ne radi ni jedna zemlja ni vlada, niti odgovorna stranka kao što smo mi', dodao je.

Usporedio je rezultate svoje Vlade sa SDP-ovom vladom. 'SDP je ostvario deficit od 11,7 milijardi kuna, oni su odabrali politiku zaduživanja, za vrijeme njihovog mandata javni dug je dosegnuo 85 posto, a mi smo ga smanjili na 78 posto BDP-a i smanjujemo ga dvostruko brže nego drugi u EU', rekao je Plenković.

Vlada je, dodao je, rasteretila građane i poduzetnike što je dovelo do rasta plaća i potrošnje. 'Za vrijeme mandata SDP-a izgubljeno je 40.000 radnih mjesta, a u našem mandatu do sada je 60.000 novih', poručio je Plenković.

12:34 Izaslanicima se obraća predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, koji je došavši na pozornicu zaradio pljesak, a okupljeni su se i digli na noge. Pozdravio je sve okupljene, a najveći pljesak su dobili utemeljitelji, branitelji, Zajednica žena 'Katarina Zrinski' te Mladež HDZ-a.

'Sabor je uvijek mnogo više od samog stranačkog skupa jer smo kroz ovih 30 godina pokazali da je HDZ najveća, najjača, stožerna politička snaga, a to će biti i u budućnosti', poručio je Plenković.

12:21 Nakon govora Jandrokovića izaslanicima se pustio film o uspjesima HDZ-a, a na scenu u kojoj Plenković tajnici Vlade daje nalog da pripremi razrješenje Mostovih ministara uslijedio je gromoglasan pljesak.

12:12 'Današnji sabor dokaz je snage HDZ-a. Niti jedna opcija ne može činiti što čini HDZ. Pet tisuća nas je ovdje. Najjači smo. Iz naših redova iznjedrili smo predsjednicu, premijera i ministre, župane i načenike. To se nije dogodilo slučajno i nije nam palo s Marsa. To je rezultat naše vizije i našeg rada. Mi nismo slučajni odabir hrvatskih birača. Uz tu snagu koju imamo ide i odgovornost. Mi smo jedini koji možemo osigurati političku stabilnost i gospodarski rast. Na nama je težak teret i zato nas napadaju, manipuliraju. Nećemo dozvoliti demagozima i političkim oportunistima da nas ruše. Pobjedit ćemo i na parlamentarnim i na europskim izborima, to vam jamčim. Ali za to nam treba sloga. Čuvajmo jedni druge, jer kad smo zajedno nitko nam ne može ništa', zagrmio je s govornice Jandroković te zaradio bučan pljesak.