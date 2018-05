Otkriveno i što donosi novi statut HDZ-a: 'Nije bilo disonantnih tonova'

Na sastanku Središnjeg odbora HDZ-a održanom u petak u hotelskom naselju Solarisu pokraj Šibenika premijer i predsjednik stranke Andrej Plenković rekao je da je sastanak prošao u uobičajenoj radnoj atmosferi bez disonantnih tonova, a članovima je predstavljen i nacrt novog statuta stranke

Novinari su ga upitali zašto će, prema najavama, biti dva potpredsjednika manje.

'Smatrali smo da je to dobro u novoj koncepciji užeg i šireg predsjedništva. Uže bi imalo 10 članova, a šire bi bilo svi oni koji su izabrani plus svi predsjednici županijskih organizacija. To bi bilo jedno tijelo koje bi moglo dati u odgovarajućim vremenskih intervalima smjer djelovanja stranke. Mislim da su rješenja sasvim dobra i funkcionalna', kazao je Plenković.