HDZ nastavlja gubiti potporu, Živi zid sustiže SDP, a građani ne vjeruju Vladi

Afera Hotmail, odlazak Martine Dalić, ali i oslabljena pozicija Andreja Plenkovića obilježili su svibanj. Redovito istraživanje Crobarometar za svibanj pokazuje daljnji pad HDZ-a.

Za tu bi stranku u ovom trenutku glasovalo 26,6 posto birača. Ovo je šesti mjesec za redom u kojem vladajuća stranka gubi potporu i ona je trenutačno najlošija od izbora, pokazuju rezultati Crobarometra objavljeni u Dnevniku Nove TV . SDP mjesec završava na 18,2 posto potpore. Ta je stranka nakon četiri mjeseca zaustavila pad. No, zato već deseti mjesec Živom zidu raste potpora birača, u svibnju su na 14,5 posto. Razlika između Živog zida i SDP-a je najmanja od kada ta stranka postoji. MOST je na 7,7 posto.

Čak 70 posto građana misli da Vlada ne može riješiti probleme s kojima se suočava Hrvatska. I dok većina birača oporbe, neodlučni ili apstinentni sumnjaju u Vladinu sposobnost, 55 posto birača HDZ-a misli da Vlada uspješno može riješiti probleme u kojima se nalazi zemlja.

Ipak 71 posto građana misli da će koalicija odraditi mandat do kraja. I ma koliko oporba traži izbore, birači tih stranaka većinom smatraju da će Vlada opstati do kraja. Misli to 67 posto birača SDP-a, 73 posto birača Mosta i 78 posto birača Živog zida.