Uživajte u sunčanom vikendu, nastavlja se iznadprosječno toplo vrijeme, ali ne zadugo

I tijekom vikenda vrijeme bez znatnije promjene - pa će se diljem Hrvatske nastaviti ovo iznadprosječno toplo razdoblje, no početkom novoga tjedna slijedi znatnija promjena vremena s češćom i većinom obilnijom kišom, stoji u prognozi vremena koju su za HRT pripremili Tomislav Kozarić i Zoran Vakula

U istočnoj će Hrvatskoj u noći još biti mjestimične kiše. No subotnje jutro donosi razvedravanje, te će danju biti uglavnom suho i djelomice sunčano. Vjetar slab, a poslijepodne do umjeren jugozapadni s temperaturom oko 17 °C.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano, a više oblaka ponegdje bi još moglo biti u noći i ujutro. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na sjevernom Jadranu i južni, a krajem dana i jugo. Najniža temperatura od 3 °C u gorju do 11 °C na otocima, a najviša dnevna uglavnom od 13 do 16 °C.

U Dalmaciji u prvom dijelu dana još promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom, a osobito prema jugu i pljuskovima, u početku moguće i intenzivnijim uz grmljavinu. Poslijepodne razvedravanje. Vjetar uglavnom slab zapadni i jugozapadni, na otvorenom i sjeverozpadni. Poslijepodnevna temperatura oko 16 °C.

Na jugu Hrvatske oblaci će se tijekom subote najdulje zadržavati, a osobito u prvom dijelu dana povremeno se očekuje kiša i grmljavina, ponegdje i izraženiji pljusak. Umjereno do jako jugo će slabjeti i okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak, a more u smirivanju na malo do umjereno valovito. Najniža temperatura od 11 do 14°C.