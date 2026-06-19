POLICIJA ISTRAŽUJE

Užas u Dubravi: Maloljetna banda pretukla mladića do nesvijesti, policija traži osobu s fotografije

L. F.

19.06.2026 u 13:46

Policija traži osobu s fotografije
Policija traži osobu s fotografije Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU Zagrebačka
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Zagrebačka policija traži osobu s fotografije za koju se pretpostavlja da raspolaže informacijama o nasilnom napadu na mlađeg muškarca u Dubravi

Kriminalističko istraživanje pokrenuto je 17. lipnja, odmah nakon što je Policijska uprava zagrebačka zaprimila videosnimku napada. Na snimci se vidi kako je u Ulici Svetog Leopolda Mandića, ispred odgojno-obrazovne ustanove, nekoliko tada nepoznatih mlađih osoba fizički napalo mlađeg muškarca.

Policija je, kako navode, u manje od 24 sata od zaprimanja snimke identificirala i uhitila sve osumnjičene počinitelje.

Uhićeno sedmero maloljetnika

Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela uhićeno je sedmero maloljetnika te su privedeni u službene prostorije policije kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su osumnjičeni 8. lipnja u večernjim satima, nakon verbalne prepirke, fizički napali zasad nepoznatog mladića.

Prema policijskim navodima, jedan od maloljetnika najprije mu je zadao više udaraca rukama u glavu i tijelo, zbog čega je mladić pao na tlo. Maloljetnik ga je potom nastavio udarati, a pridružila su mu se još četvorica maloljetnika, koji su ga više puta udarali nogama u glavu i tijelo. Napad je trajao sve dok mladić nije izgubio svijest.

Petoricu sumnjiče za pokušaj ubojstva

Policija navodi da je, nakon što su petorica prestala s napadom, šesti maloljetnik mladića više puta udario nogom u glavu i tijelo. Sedmi maloljetnik, prema sumnjama policije, promatrao je napad te ostale verbalno bodrio i poticao na počinjenje kaznenog djela.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku.

Petoricu maloljetnika policija sumnjiči za kazneno djelo pokušaja ubojstva, šestog za sudjelovanje u tučnjavi, a sedmog za nasilničko ponašanje.

Pušteni uz mjere opreza

Nakon provedenog postupka na Županijskom sudu u Zagrebu, maloljetnici su pušteni na slobodu uz mjere opreza. Određena im je obveza javljanja nadležnoj policijskoj postaji te privremena mjera nadzora Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Policija sada traži osobu s fotografije za koju se pretpostavlja da ima saznanja o navedenom kaznenom djelu. Građane koji imaju korisne informacije pozivaju da ih dostave policiji.

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