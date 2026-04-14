Užas u Andamanskom moru: 250 nestalih nakon prevrtanja čamca

Agencije UN-a priopćile su da je koćarica navodno potonula zbog jakih vjetrova, nemirnog mora i prevelike količine ljudi u plovilu. Čamac je krenuo iz Teknafa u južnom Bangladešu prema Maleziji.

'Ova tragedija naglašava ​razornu ljudsku cijenu dugotrajnog raseljavanja i kontinuirani nedostatak trajnih rješenja ⁠za Rohindže', poručili su visoki povjerenik UN-a za izbjeglice i ⁠ Međunarodna organizacija za migracije.

Godinama su se mnogi pripadnici muslimanske ‌manjine Rohindža u Mjanmaru ukrcavali na trošne drvene čamce u pokušaju da dođu do susjednih zemalja kako bi pobjegli od progona u Mjanmaru ili prenapučenih izbjegličkih kampova u Bangladešu.