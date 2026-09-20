Užas na Jadranu: Grom pogodio vrh štapa, ribič na mjestu poginuo

Muškarac je bio u društvu prijatelja kada je tijekom snažnog nevremena munja pogodila vrh njegova karbonskog ribičkog štapa koji je držao u rukama. Od udara je pao na stijene i pritom udario glavom, izvijestila je talijanska novinska agencija ANSA.

Prijatelj koji je bio s njim odmah je pozvao hitne službe. Spasilačke ekipe brzo su stigle i pokušale ga reanimirati, no nije mu bilo spasa.

Drugi muškarac nije ozlijeđen, ali je nakon tragedije doživio stanje šoka.

Snažno nevrijeme zahvatilo obalu

Tragedija se dogodila u ranim poslijepodnevnim satima, kada je područje Ostunija zahvatila snažna nevera praćena brojnim udarima groma.

Prema prvim informacijama, upravo je munja pogodila ribički štap i preko njega usmrtila muškarca.

Slična tragedija dogodila se lani

Mjesto tragedije nalazi se oko kilometar od područja na kojem je prije gotovo godinu dana, također tijekom snažnog nevremena, poginuo još jedan Talijan, Oronzo Epifani.

On se 2. listopada nalazio u automobilu kada ga je nevrijeme odnijelo u kanal. Njegovo tijelo pronađeno je nekoliko sati kasnije na teško pristupačnom području, nekoliko desetaka metara od stjenovite obale.