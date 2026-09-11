Škola na Stromboliju otvorena nakon 20 godina, pohađa je samo jedna učenica

Šestogodišnju Ayshu prvog je dana škole dočekala njezina učiteljica , izvijestila je talijanska novinska agencija Ansa. Njezini roditelji godinama su se zalagali za ponovno otvaranje škole u zabačenom selu Ginostra na zapadnoj obali otoka. Stromboli se nalazi u Sredozemnom moru, sjeverno od Sicilije, i dio je otočja Lipari .

Otok je najpoznatiji po istoimenom aktivnom vulkanu visokom 930 metara, koji redovito eruptira. Ginostra izvan turističke sezone ima svega oko 40 stanovnika, a do sela se može doći samo morem. Nova škola smještena je u prostorijama mjesnog župnog dvora.

Aysha je rođena na Stromboliju, a njezin je otac tuniski građevinski radnik. Njezina majka Moica Abbate ranije je za talijanski dnevni list La Repubblica ponovno otvaranje škole opisala kao 'veliki uspjeh, ne samo za nas, nego za cijelu zajednicu otočja Lipari i za cijelu Ginostru'.

Mnoge obitelji koje žive na malim otocima u toj regiji od rujna do svibnja prisiljene su preseliti se kako bi njihova djeca mogla pohađati školu, rekao je Riccardo Gullo, gradonačelnik otočja Lipari. Gullo se nada da će ponovno otvaranje škole u Ginostri biti prvi korak prema zaustavljanju višegodišnjeg pada broja stanovnika na sedam naseljenih otoka tog otočja.