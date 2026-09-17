Talijani kreću u sukob na Bliskom istoku? Zbog hutista mobilizirali mornaricu

Italija se priprema za moguću pomorsku misiju s ciljem zaštite svojih trgovačkih brodova zbog sve većih sigurnosnih prijetnji u tjesnacu Bab al-Mandab, izjavio je u četvrtak talijanski ministar obrane Guido Crosetto
Crosetto je izjavio kako se s načelnikom glavnog stožera talijanske obrane usuglasio oko mobilizacije mornarice kako bi se pripremilo "sve što je potrebno" za jamčenje sigurnog prolaza talijanskih plovila. Pritom je naglasio da bi odgađanje odgovora na sve veće pomorske rizike moglo imati izravne posljedice na gospodarstvo i potrošače.
Strah od napada na trgovačke brodove u Crvenom moru naglo je porastao ovog mjeseca nakon što su proiranski hutisti preuzeli kontrolu nad dijelovima jemenske obale koji gledaju na tjesnac Bab al-Mandeb, čime su ugrozili izvoz saudijske nafte koji je preusmjeren iz Hormuškog tjesnaca.
Sprječavanje birokratskih kašnjenja
"Donio sam odluku... o aktivaciji talijanske ratne mornarice kako bi se pripremilo ono što je potrebno za jamčenje sigurnog tranzita talijanskih brodova", naveo je Crosetto u priopćenju.
"Ne možemo dopustiti da birokratska kašnjenja u donošenju odluka pogoršaju već ionako složenu situaciju s izravnim posljedicama za naše gospodarstvo i živote naših građana."
Ministar pritom nije precizirao koje se konkretne mjere razmatraju niti koje bi pomorske snage mogle biti poslane u to područje.
Ugrožavanje stabilnosti zemlje
Crosetto je upozorio da će poremećaji na glavnim plovnim putevima povećati troškove prijevoza, odgoditi isporuke te u konačnici prebaciti veće cijene na obitelji i poduzeća.
"Svaka ekonomska kriza najteže pogađa najranjivije skupine ljudi, čime se ugrožavaju socijalna kohezija i stabilnost zemlje", izjavio je.
Ministar obrane također je istaknuo osjetljivost podvodne infrastrukture, uključujući podatkovne kabele i energetske veze.
"Za veliku pomorsku naciju kao što je Italija, nadzor i zaštita mora, kako iznad tako i ispod površine, znači očuvanje njezine sigurnosti, njezinog prosperiteta i njezine budućnosti", rekao je.
"Ministarstvo obrane i talijanska ratna mornarica nastavit će štititi more, intervenirajući odlučno kad god je to potrebno radi očuvanja nacionalnih interesa i sigurnosti Talijana", zaključio je Crosetto.