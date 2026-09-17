Talijani kreću u sukob na Bliskom istoku? Zbog hutista mobilizirali mornaricu

Italija se priprema za moguću pomorsku misiju s ciljem zaštite svojih trgovačkih brodova zbog sve većih sigurnosnih prijetnji u tjesnacu Bab al-Mandab, izjavio je u četvrtak talijanski ministar obrane Guido Crosetto

Crosetto je izjavio kako se s načelnikom glavnog stožera talijanske obrane usuglasio oko mobilizacije mornarice kako bi se pripremilo "sve što je potrebno" za jamčenje sigurnog prolaza talijanskih plovila. Pritom je naglasio da bi odgađanje odgovora na sve veće pomorske rizike moglo imati izravne posljedice na gospodarstvo i potrošače. Strah od napada na trgovačke brodove u Crvenom moru naglo je porastao ovog mjeseca nakon što su proiranski hutisti preuzeli kontrolu nad dijelovima jemenske obale koji gledaju na tjesnac Bab al-Mandeb, čime su ugrozili izvoz saudijske nafte koji je preusmjeren iz Hormuškog tjesnaca.

Sprječavanje birokratskih kašnjenja "Donio sam odluku... o aktivaciji talijanske ratne mornarice kako bi se pripremilo ono što je potrebno za jamčenje sigurnog tranzita talijanskih brodova", naveo je Crosetto u priopćenju. "Ne možemo dopustiti da birokratska kašnjenja u donošenju odluka pogoršaju već ionako složenu situaciju s izravnim posljedicama za naše gospodarstvo i živote naših građana." Ministar pritom nije precizirao koje se konkretne mjere razmatraju niti koje bi pomorske snage mogle biti poslane u to područje.